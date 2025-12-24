Estos son los horarios de supermercados y centros comerciales para el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero en León

La Tarjeta Alimerka ofrece numerosas ventajas a sus poseedores tanto para los supermercados de la cadena como para fuera de estos. DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con la llegada de las fiestas navideñas en 2025, los supermercados y centros comerciales de León adaptan sus horarios habituales para facilitar las compras de última hora en Nochebuena y Nochevieja, mientras respetan los festivos nacionales del 25 de diciembre (Navidad) y el 1 de enero (Año Nuevo).

Según la información recopilada de las políticas generales de las principales cadenas y sus anuncios para estas fechas, el panorama en la provincia leonesa es el siguiente (siempre se recomienda verificar el horario exacto de cada tienda concreta en sus webs oficiales o buscadores de locales, ya que puede haber ligeras variaciones por establecimiento):

Mercadona: abre el 24 de diciembre (Nochebuena) y el 31 de diciembre (Nochevieja) de 9:00 a 19:00 horas (horario reducido para favorecer la conciliación familiar). Permanecerá cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Carrefour (incluido el hipermercado y centro comercial en León) — El 24 y 31 de diciembre suele cerrar antes de lo habitual, en torno a las 19:00 (apertura normal por la mañana). El 25 de diciembre y 1 de enero permanece cerrado en la mayoría de casos, aunque algunos hipermercados grandes pueden tener aperturas parciales en festivos (consultar tienda específica).

Alimerka: en Castilla y León, las tiendas abren el 24 y 31 de diciembre en horario reducido, de 9:00 a 15:00 horas. Tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero permanecerán cerradas.

Lidl: el 24 y 31 de diciembre abre en horario reducido, habitualmente de 9:00 a 19:00 horas. Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Otros supermercados (como Dia, Aldi o locales independientes) — Siguen la tónica general: apertura matutina y cierre anticipado (entre las 15:00 y 19:30 horas) los días 24 y 31, y cierre total los festivos del 25 y 1.

En cuanto a centros comerciales como el de El Corte Inglés en León (Fray Luis de León), abren el 24 de diciembre de 10:00 a 20:00 horas aproximadamente, y el 31 de diciembre en horario reducido (hasta las 19:00-20:00 horas). Permanecen cerrados el 25 de diciembre y el 1 de enero.

E.Leclerc (hipermercado en Avda. Párroco Pablo Díez, s/n, Trobajo del Camino, y Express en varios puntos como La Virgen del Camino o Álvaro López Núñez):

El 24 de diciembre (Nochebuena) abre de 09:00 a 20:00 horas (horario reducido).

El 25 de diciembre permanece cerrado.

Para el 31 de diciembre y 1 de enero, sigue la norma habitual de cierre en festivos nacionales y reducción en Nochevieja (similar a Nochebuena: probable apertura matutina hasta 20.00 h), aunque se aconseja verificar directamente en la web o tienda.

Estos ajustes responden a la normativa comercial de Castilla y León y a la voluntad de las empresas de conciliar la actividad con el descanso de sus trabajadores en unas fechas tan señaladas. Para evitar sorpresas, lo más práctico es consultar directamente el buscador de tiendas en las páginas web de cada cadena o llamar al establecimiento más cercano.