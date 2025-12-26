El Común demanda más plazas de aparcamiento de movilidad reducida en León

No vale con cumplir «la ratio mínima establecida». Por encima de este listón, el Procurador del Común reclama al Ayuntamiento de la capital leonesa que valore «las necesidades reales de estacionamiento para los vehículos destinados a personas con movilidad reducida en la avenida José Aguado de León», justo en el entorno frente al centro de salud y al otro lado del bulevar, donde hay centros sanitarios privados. El consistorio las rechazó, pero ahora el ente dirigido por Tomás Quintana insiste en que la administración municipal debe adoptar «las medidas de acción positiva necesarias», más allá de ajustarse a lo menor, «para garantizar la plena accesibilidad, de forma que estas personas puedan aparcar su vehículo sin dificultades y sin tener que realizar importantes desplazamientos para llegar a su destino».

El Procurador del Común recomienda al consistorio de León, «entre otras opciones posibles, la creación de nuevas plazas de aparcamiento reservadas para dichas personas, con los requisitos técnicos exigidos, en la citada zona de la avenida José Aguado, a ser posible en el lado par», el opuesto al centro de salud. Pero la resolución ofrece una perspectiva más amplia, en la que se enmarca toda la ciudad, donde «no cabe duda que la existencia de barreras u obstáculos que dificultan el acceso a los servicios y, con ello, el ejercicio del derecho a la libre circulación y a la movilidad, requiere la intervención del Ayuntamiento para que las personas con movilidad reducida que utilizan el vehículo como medio de transporte para desplazarse puedan aparcar su vehículo sin dificultades y sin deber realizar importantes desplazamientos para llegar a su destino».

La intervención parte del argumento municipal que defiende que «la avenida José Aguado se encuentra incluida en la ORA, en la cual se establece que los estacionamientos en estas calles es gratuito para las personas con discapacidad por lo que no se establecen estacionamientos reservados de manera general». Además, reseñan, «existen ya 2 plazas reservadas para personas con discapacidad, en el aparcamiento público de Dos Hermanas otras 4 plazas reservadas, además de disponer de varias reservas para carga y descarga en las que las personas con discapacidad pueden estacionar durante 15 minutos como máximo».

Frente a esta postura, el Procurador del Común resuelve que «el cumplimiento de dicha ratio no determina que estén cubiertas las necesidades de estacionamiento de la población con movilidad reducida en la zona en cuestión». «De hecho, ese número establecido en la normativa vigente (una plaza por cada cuarenta o fracción) es el mínimo», concede el ente, que recuerda al consistorio que «debe elaborar de forma regular una planificación de reserva de plazas de aparcamiento públicas para cubrir las necesidades existentes, de conformidad con las obligaciones establecidas en la ordenanza» municipal reguladora.