El Ayuntamiento de León no halla estudiantes para 7 de cada 8 euros de sus becas

El saldo de las «ayudas al estudio por medio del pago de derechos de matrícula para alumnos de enseñanzas universitarias oficiales de grado en la Universidad de León y ciclos formativos de grado superior en centros de León» vuelve a ofrecer un resultado pírrico. Con 80.000 euros de partida total, al final ha bastado con 10.608,25 euros. No ha hecho falta más, aunque había disponibilidad para un aumento del presupuesto si era necesario, porque tan sólo han pasado el filtro 14 de las 46 solicitudes presentadas a la convocatoria de subvenciones para el curso 2024-2025. El cambio de los baremos, que elevaba el umbral de ingresos máximos para ampliar la bolsa de potenciales beneficiarios, al menos ha logrado que se dupliquen, después de que en el anterior periodo académico se quedaran en apenas 7.

La evolución no deja de mostrar una incidencia testimonial de estas ayudas promovidas para «apoyar el acceso a la formación universitaria y profesional de la ciudadanía leonesa, con el fin de retener el talento». Pero la filosofía de las subvenciones, impuestas por el grupo municipal de UPL para apoyar los presupuestos del gobierno municipal del PSOE, no ha cuajado: en el primer curso para el que había fondos, el consistorio no tramitó el expediente a tiempo para la convocatoria; en el segundo, quedaron desiertas; en el tercero, se saldó con 7 concedidas; y en este último, pese a las modificaciones, se ha quedado en 14 beneficiarios: 10 para alumnos de enseñanzas universitarias oficiales de grado en la Universidad de León y 4 para estudiantes de ciclos formativos de grado superior en centros de León.

Sin apenas publicitarse la convocatoria por parte del Ayuntamiento de León, sólo ha habido 46 personas que las solicitaron esta última vez. Pero 32 se quedaron fuera: 10 de ellos desistieron de subsanar los errores advertidos en la documentación y otros 22 se encontraron con el dictamen de denegadas por incumplir alguno de los requisitos. En esta bolsa de rechazadas la mayoría se debe a que no cumplieron «el requisito estar empadronado en el municipio de León, tanto la persona beneficiaria como cada uno de los miembros de la unidad familiar con, al menos, dos años de antelación al registro de la solicitud».

Junto a estos 8 alumnos se anotan los 5 que no entraron por pasarse del umbral de ingresos. Ahora, las familias de un miembro tienen un tope de 25.200 euros, cuando antes quedaba en 16.800 euros. El baremo aumenta en 8.400 euros, la cifra del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) en 14 pagas, para valorar a cada grupo familiar: 33.600 euros para las de dos miembros; 42.000 euros para las de tres; 50.400 euros para las de cuatro; 54.600 euros para las de cinco; 58.800 euros para las de seis...

El resto de las denegaciones a las ayudas del Ayuntamiento de León se reparten entre otros requisitos incumplidos: cuatro por «por no haber estado matriculados en enseñanzas de grado en la Universidad de León en al menos el 80% de los créditos del curso o, en el caso de haberse matriculado en los créditos necesarios para obtener la titulación, haberse matriculado en un mínimo de 24 créditos»; dos por no matricularse «en el 100% de un curso de ciclo formativo de grado superior en un centro oficial de Formación Profesional, público o privado, del municipio de León»; y tres por recibir «otra ayuda de cualquier entidad, pública o privada, destinada al mismo concepto, al haberse acreditado que tienen la condición de becarios del Ministerio de Educación».

Sí cumplían estos requisitos los 14 estudiantes que han logrado las ayuda. La cuantía de cada uno depende de sus condiciones y las modalidades previstas: la bonificación de la tasa por matrícula, que «podrá comprender hasta el 100% del importe del precio público establecido para los servicios académicos», que hasta el 2023-2024 se fijaba sólo en el 50%, aunque con la exclusión de «los importes por los conceptos de tasas o servicios administrativos»; de 300 euros, «en el caso de cursar ciclos formativos para adquisición de libros o material técnico adecuado a los estudios»; y «cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico, de «entre 50 y 125 euros» por notas.