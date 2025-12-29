A partir de enero, los escombros de obras menores solo podrán depositarse en el Punto Limpio de Trobajo del Cerecedo

Publicado por Ayuntamiento de León Creado: Actualizado:

Losescombrosprocedentes de obras menores en el término municipal de León pasarán a recogerse exclusivamente en elPunto Limpio 2, ubicado enTrobajo del Cerecedo, Finca Los Cachones, en la carretera de Vilecha. Esta medida permitirá mejorar la gestión de los residuos de construcción y demolición y optimizar los recursos municipales destinados a su tratamiento.

Los escombros de obras menores, siempre libres de amianto u otros componentes peligrosos, podrán seguir depositándose hasta un máximo de 150 litros por obra, pero desde el próximo mes de enero únicamente se admitirán en el Punto Limpio 2, donde se habilitará su contenedor específico. Este cambio responde a la necesidad de concentrar eltratamiento de estos residuosen un único espacio preparado para garantizar unagestión más eficiente, seguray conforme a la normativa vigente.

Tipo de residuos

Los Puntos Limpios del Ayuntamiento continúan siendo un recurso fundamental para facilitar que los vecinos depositen de formagratuita y ordenadaaquellos residuos domésticos que no deben abandonar en los contenedores habituales. Entre los materiales que pueden entregarse se encuentran los envases de vidrio, papel y cartón, ropa y calzado, metales, madera y restos de poda, enseres y muebles, colchones, aparatos eléctricos y electrónicos, lámparas y fluorescentes, aceite vegetal usado y aceite mineral de automoción, pilas, baterías, aerosoles, filtros de aceite, radiografías, medicamentos sólidos envasados, así como envases que hayan contenido sustancias peligrosas. También se reciben cápsulas de café, tapones solidarios, plástico no envase, cartón no envase, tóner y cartuchos de tinta de tamaño doméstico, y en el caso específico del Punto Limpio 2, pinturas y disolventes no halogenados.

El Ayuntamiento de León recuerda la importancia de que la ciudadanía entregue los residuos previamente separados, atienda las indicaciones del personal de las instalaciones y haga un uso responsable de losPuntos Limpios, herramientas esenciales para avanzar hacia una economía circular y evitar vertidos incontrolados en el entorno urbano y natural.