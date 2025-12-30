León lidera las heladas con las temperaturas más bajas de España: 7 provincias están en alerta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se convertirá este martes en uno de los puntos más fríos de España, con temperaturas mínimas que podrán alcanzar los -2ºC, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Junto a Soria, que registrará valores similares, la jornada estará marcada por un frío notable en amplias zonas del interior peninsular, acompañado de niebla densa y persistente que reducirá la visibilidad hasta los 200 metros en las zonas más afectadas.

Un total de siete provincias activarán avisos amarillos durante la jornada: Salamanca, Valladolid, Zamora, Badajoz, Cáceres y Lugo por niebla, y Girona por oleaje. En el caso de la meseta Norte, especialmente en su centro y oeste, la niebla podrá ser especialmente espesa y duradera, con riesgo de formación de placas de hielo (engelantes) que obligan a extremar la precaución en la conducción y los desplazamientos matinales

.La jornada representa una transición clara hacia un tiempo anticiclónico en la mayor parte de la Península y Baleares, lo que favorecerá una progresiva mejoría y la apertura de claros a lo largo del día. Sin embargo, todavía persistirá cierta inestabilidad en el área mediterránea: se esperan precipitaciones fuertes, ocasionalmente con tormenta y granizo, sobre todo en la Comunidad Valenciana, Baleares y litorales de Almería y Murcia. No se descartan lluvias en Cataluña.

En las zonas montañosas del extremo este peninsular y en Mallorca, las precipitaciones podrán caer en forma de nieve por encima de los 1.400-1.800 metros, bajando localmente hasta los 1.200 metros al inicio de la jornada en la Ibérica sur.E

n el resto de la Península apenas se esperan precipitaciones, aunque sí predominará la nubosidad baja matinal con tendencia a despejar. El extremo occidental y el Cantábrico disfrutarán de cielos poco nubosos o despejados. En Canarias, se prevén cielos nubosos con posibles chubascos ocasionales en las islas de mayor relieve, tendiendo a mejorar.

Las temperaturas máximas ascenderán en el tercio sur y en zonas de montaña, mientras que en las áreas con niebla persistente de la mitad norte se producirán descensos o pocos cambios. Las mínimas bajarán en la mayor parte del país, con heladas débiles en amplios sectores del interior norte y sierras del sureste; serán moderadas en montañas y localmente fuertes en Pirineos.

El viento soplará flojo en general, con intervalos moderados en litorales mediterráneos. Predominará el componente sur en el Cantábrico y Galicia, y norte y este en el resto, rolando a poniente en el Estrecho y Alborán.

La Aemet recomienda precaución ante la niebla densa, las posibles placas de hielo y el oleaje en Girona, especialmente en las primeras horas del día, para despedir el 2025 con la mayor seguridad posible.

Niebla

La niebla condiciona a estas horas la circulación en alrededor de 550 kilómetros de 14 tramos de la red principal de carreteras de Castilla y León, en el marco del aviso amarillo activado para este martes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en algunas provincias (Valladolid, Zamora y Salamanca) por densas nieblas que reducirán la visibilidad notablemente hasta 100 o 200 metros. La situación se mantendrá hasta las horas del mediodía.

Por vías, fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) establecen circulación condicionada en la A-231, entre Villadiezma (Palencia) y Villalbilla (Burgos), a lo largo de 54 kilómetros; la A-15, en 18 kilómetros entre Salinas de Medinaceli y Radona (Soria); así como la N-6, entre Tablada (Madrid) y Gudillos (Segovia), algo más de dos kilómetros; y la N-601, en los 40 kilómetros que hay entre Medina de Rioseco y Mayorga, en la provincia de Valladolid.

Además, se suman otros tres tramos de la A-6: 13 kilómetros entre Villanueva de los Caballeros (Valladolid) y Villalpando (Zamora); otros 50 kilómetros entre San Pablo de la Moraleja y Bercero, ambos en Valladolid; y 27 más entre Cobrana y Villadenaes, en la provincia de León.

En la A-62 son cuatro los tramos afectados. Se trata de 62 kilómetros entre Santa Olalla de Yeltes y Nuevo Poblado (Salamanca); otros 25 entre Parada de Rubiales y el polígono industrial Los Villares (Salamanca); 85 kilómetros más entre Vegalatorre y Alaejos (Valladolid); y otros 85 entre Buniel (Burgos) y la Zona Residencial Camponecha (Palencia).

Por último, dos tramos más condicionados en la A-1, concretamente entre Cerezo de Arriba y Fresno de la Fuente (Segovia), con 18 kilómetros; y entre Milagros y Valdorros (Burgos), con 66. Y concluye la AP-1, con cuatro kilómetros entre La Nave y Matillas (Burgos).

Esta situación se mantendrá para mañana, último día del año.