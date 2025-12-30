León lidera las heladas con las temperaturas más bajas de España: 7 provincias están en alerta
Las mínimas podrán alcanzar los -2ºC, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
La provincia de León se convertirá este martes en uno de los puntos más fríos de España, con temperaturas mínimas que podrán alcanzar los -2ºC, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Junto a Soria, que registrará valores similares, la jornada estará marcada por un frío notable en amplias zonas del interior peninsular, acompañado de niebla densa y persistente que reducirá la visibilidad hasta los 200 metros en las zonas más afectadas.
Un total de siete provincias activarán avisos amarillos durante la jornada: Salamanca, Valladolid, Zamora, Badajoz, Cáceres y Lugo por niebla, y Girona por oleaje. En el caso de la meseta Norte, especialmente en su centro y oeste, la niebla podrá ser especialmente espesa y duradera, con riesgo de formación de placas de hielo (engelantes) que obligan a extremar la precaución en la conducción y los desplazamientos matinales
.La jornada representa una transición clara hacia un tiempo anticiclónico en la mayor parte de la Península y Baleares, lo que favorecerá una progresiva mejoría y la apertura de claros a lo largo del día. Sin embargo, todavía persistirá cierta inestabilidad en el área mediterránea: se esperan precipitaciones fuertes, ocasionalmente con tormenta y granizo, sobre todo en la Comunidad Valenciana, Baleares y litorales de Almería y Murcia. No se descartan lluvias en Cataluña.
En las zonas montañosas del extremo este peninsular y en Mallorca, las precipitaciones podrán caer en forma de nieve por encima de los 1.400-1.800 metros, bajando localmente hasta los 1.200 metros al inicio de la jornada en la Ibérica sur.E
n el resto de la Península apenas se esperan precipitaciones, aunque sí predominará la nubosidad baja matinal con tendencia a despejar. El extremo occidental y el Cantábrico disfrutarán de cielos poco nubosos o despejados. En Canarias, se prevén cielos nubosos con posibles chubascos ocasionales en las islas de mayor relieve, tendiendo a mejorar.
Las temperaturas máximas ascenderán en el tercio sur y en zonas de montaña, mientras que en las áreas con niebla persistente de la mitad norte se producirán descensos o pocos cambios. Las mínimas bajarán en la mayor parte del país, con heladas débiles en amplios sectores del interior norte y sierras del sureste; serán moderadas en montañas y localmente fuertes en Pirineos.
El viento soplará flojo en general, con intervalos moderados en litorales mediterráneos. Predominará el componente sur en el Cantábrico y Galicia, y norte y este en el resto, rolando a poniente en el Estrecho y Alborán.
La Aemet recomienda precaución ante la niebla densa, las posibles placas de hielo y el oleaje en Girona, especialmente en las primeras horas del día, para despedir el 2025 con la mayor seguridad posible.
Niebla
La niebla condiciona a estas horas la circulación en alrededor de 550 kilómetros de 14 tramos de la red principal de carreteras de Castilla y León, en el marco del aviso amarillo activado para este martes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en algunas provincias (Valladolid, Zamora y Salamanca) por densas nieblas que reducirán la visibilidad notablemente hasta 100 o 200 metros. La situación se mantendrá hasta las horas del mediodía.
Por vías, fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) establecen circulación condicionada en la A-231, entre Villadiezma (Palencia) y Villalbilla (Burgos), a lo largo de 54 kilómetros; la A-15, en 18 kilómetros entre Salinas de Medinaceli y Radona (Soria); así como la N-6, entre Tablada (Madrid) y Gudillos (Segovia), algo más de dos kilómetros; y la N-601, en los 40 kilómetros que hay entre Medina de Rioseco y Mayorga, en la provincia de Valladolid.
Además, se suman otros tres tramos de la A-6: 13 kilómetros entre Villanueva de los Caballeros (Valladolid) y Villalpando (Zamora); otros 50 kilómetros entre San Pablo de la Moraleja y Bercero, ambos en Valladolid; y 27 más entre Cobrana y Villadenaes, en la provincia de León.
En la A-62 son cuatro los tramos afectados. Se trata de 62 kilómetros entre Santa Olalla de Yeltes y Nuevo Poblado (Salamanca); otros 25 entre Parada de Rubiales y el polígono industrial Los Villares (Salamanca); 85 kilómetros más entre Vegalatorre y Alaejos (Valladolid); y otros 85 entre Buniel (Burgos) y la Zona Residencial Camponecha (Palencia).
Por último, dos tramos más condicionados en la A-1, concretamente entre Cerezo de Arriba y Fresno de la Fuente (Segovia), con 18 kilómetros; y entre Milagros y Valdorros (Burgos), con 66. Y concluye la AP-1, con cuatro kilómetros entre La Nave y Matillas (Burgos).
Esta situación se mantendrá para mañana, último día del año.