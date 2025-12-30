León cuenta con el municipio más barato de la comunidad para comprar vivienda y uno de los más asequibles de España: solo 580 €/m²

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León mantiene su atractivo como una de las zonas más asequibles para acceder a la vivienda en España, según el último estudio de Idealista basado en los precios de noviembre de 2025.

El municipio leonés de Villablino se consolida como el más económico de toda Castilla y León, con un precio medio de 580 euros por metro cuadrado para viviendas usadas, según el espacio inmobiliario.

Este dato sitúa a Villablino muy por debajo de la media autonómica y nacional (que supera los 2.600 €/m²), y lo convierte en una opción destacada para quienes buscan vivienda asequible en el interior peninsular. El municipio leones, conocido por su pasado minero y su creciente atractivo turístico, ofrece oportunidades significativas en comparación con otras zonas de la comunidad.

A nivel nacional, el ranking de los 20 municipios más baratos para comprar vivienda usada sigue dominado por localidades de Castilla-La Mancha, especialmente de la provincia de Ciudad Real. Almadén encabeza la lista con el precio récord de 335 €/m², seguido por Almodóvar del Campo (427 €/m²) y Socuéllamos (460 €/m²), todos ellos en Ciudad Real. El top 5 lo completan Leiro (Ourense, 478 €/m²) y Villacañas (Toledo, 479 €/m²).

El listado incluye otros municipios castellano-manchegos como Argamasilla de Alba (484 €/m²) y Herencia (542 €/m²), así como localidades andaluzas, extremeñas y murcianas que cierran el top 20 por debajo de los 550 €/m².

En todos los casos, los precios de estos pueblos suponen descuentos muy notables respecto a la media de sus comunidades autónomas, con diferencias que en algunos municipios andaluces superan el 80%. El estudio de Idealista también detalla el municipio más asequible de cada comunidad autónoma. Además de Villablino en Castilla y León, destacan Ayora (Valencia, 570 €/m²), Campoo de Enmedio (Cantabria, 655 €/m²) y Tineo (Asturias, 668 €/m²) como los más económicos en sus respectivas regiones por debajo de los 700 €/m².

Comunidades como Madrid, Navarra, Canarias, País Vasco y Baleares presentan sus mínimos ya por encima de los 1.000 €/m².A pesar del fuerte incremento general del precio de la vivienda usada en España durante 2025 (alrededor del 16 % anual), algunos municipios han registrado estabilizaciones o incluso ligeros descensos, lo que mantiene viva la oportunidad de compra en entornos rurales y despoblados. Idealista subraya que estos precios reflejan la oferta actual de vendedores y suponen una alternativa real para familias y compradores con presupuestos ajustados que buscan tranquilidad y bajo coste de vida.