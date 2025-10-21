Alarma en el mercado inmobiliario: así está el mapa de las casas a la venta con okupas dentro en toda España, algunas en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El mercado inmobiliario español presenta un fenómeno creciente que preocupa a propietarios y compradores: la venta de viviendas ocupadas. Según un exhaustivo estudio publicado por Idealista basado en datos del tercer trimestre de 2025, estas propiedades ya representan el 3% del total de viviendas en venta en España. En este contexto, León destaca positivamente como una de las ciudades con menor incidencia de este problema.

La ciudad de León muestra una situación privilegiada frente al resto de capitales españolas, con apenas un 0,2% de su oferta inmobiliaria afectada por ocupaciones, situándose así como la segunda capital con menor tasa del país, solo por detrás de Soria, donde no existe ninguna vivienda en esta situación. En términos absolutos, esto se traduce en apenas 4 viviendas ocupadas a la venta en toda la capital leonesa durante el periodo analizado.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, ha señalado que "a pesar de los intentos desde algunos lugares de quitar hierro al fenómeno de la ocupación de viviendas, el número de propietarios que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia es muy relevante". Según explica, muchos vendedores se ven obligados a ofrecer sus propiedades ocupadas a precios que pueden llegar a ser hasta un 50% inferiores a su valor real de mercado.

El contraste con las zonas más afectadas

Mientras León mantiene cifras residuales, otras capitales españolas enfrentan una situación mucho más complicada. Girona encabeza el ranking nacional con un alarmante 8,9% de su oferta inmobiliaria en situación de ocupación ilegal. Le siguen de cerca Tarragona (8,8%), Sevilla (8,4%), Almería (6,4%) y Murcia (6,3%), todas ellas muy por encima de la media nacional del 3%.

En los grandes mercados, Barcelona presenta un 3,7% de viviendas ocupadas en venta, mientras que Madrid (2,4%), Valencia (2,3%) o Bilbao (1%) mantienen cifras más moderadas aunque significativas. El estudio de idealista ha identificado un total de 23.010 viviendas anunciadas que reconocen sufrir un proceso de ocupación en toda España durante el tercer trimestre de 2025.

La distribución geográfica de este fenómeno no es homogénea. Junto a León, otras capitales con baja incidencia son Salamanca, Guadalajara y Segovia (todas con 0,4%), seguidas por Pamplona, Lugo y Melilla (0,5%). En términos absolutos, tras Soria (sin ningún caso), las ciudades con menor número de viviendas ocupadas en venta son Segovia, Melilla y Teruel, con apenas 2 propiedades en esta situación cada una.

Análisis por provincias y comunidades autónomas

El estudio también analiza la situación a nivel provincial, donde los contrastes son igualmente significativos. Barcelona lidera este ranking con un 7,9% de viviendas ocupadas en venta y un total de 6.587 propiedades en esta situación. En el extremo opuesto se encuentra la provincia de Soria con apenas una vivienda ocupada en venta, seguida por Palencia (15), Teruel (16) y Ávila (19).

Aunque el estudio no ofrece datos específicos sobre la provincia de León en su conjunto, la baja incidencia en la capital sugiere que la problemática podría estar igualmente controlada en el resto del territorio provincial, en contraste con zonas como Cataluña, que concentra el 39% de todas las viviendas ocupadas a la venta en España.

Por comunidades autónomas, tras Cataluña se sitúa Andalucía con el 22% del total nacional de viviendas ocupadas en venta, seguida por la Comunitat Valenciana (11%), la Comunidad de Madrid (7%) y Murcia (6%). El resto de comunidades presentan cifras mucho más bajas, especialmente La Rioja y Navarra, donde la incidencia es tan baja que no tienen peso estadístico en el ranking nacional.

Impacto económico y social del fenómeno

Las consecuencias de la ocupación van más allá del simple problema de posesión. Según explica Idealista, muchos propietarios acaban desistiendo de los procesos judiciales por su lentitud y optan por vender sus propiedades con importantes descuentos, lo que distorsiona el mercado inmobiliario. Esta situación genera una percepción de inseguridad jurídica que está provocando la retirada de numerosas viviendas del mercado del alquiler.

En ciudades como Barcelona, Madrid o Sevilla, con un elevado número de viviendas ocupadas a la venta (855, 776 y 558 respectivamente), el impacto en el mercado es notable. Estas tres ciudades, junto con Murcia, Málaga, Valencia, Palma y Almería, concentran el 69% de todas las viviendas ocupadas en venta de las capitales españolas.

La situación favorable de León y otras ciudades con baja incidencia contrasta con la preocupación creciente en las zonas más afectadas. Los expertos señalan que se necesitan políticas efectivas que protejan a los propietarios y les ofrezcan mayor seguridad jurídica, facilitando la recuperación rápida de sus propiedades en casos de ocupación ilegal.

El estudio de Idealista, aunque pionero en cuantificar este fenómeno, todavía no permite analizar la evolución temporal del problema, ya que se trata de su primera edición. Sin embargo, el volumen identificado (23.010 viviendas ocupadas en venta) evidencia que se trata de una realidad consolidada en el mercado inmobiliario español que requerirá atención especial por parte de las administraciones públicas en los próximos años.