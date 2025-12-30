La Junta invierte 400.000 euros en el centro de formación del sector de la construcción que se creará en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha aprobado una subvención de 400.000 euros destinada a la Fundación Laboral de la Construcción. Esta aportación económica tiene como objetivo financiar la creación de un nuevo centro de formación, que estará ubicado en la provincia de León, y que tendrá como fin facilitar la cualificación profesional de trabajadores en el sector de la construcción.

El proyecto nace con el propósito de que jóvenes, personas ocupadas y desempleadas puedan adquirir y mejorar las competencias profesionales en ámbitos como la edificación, la obra pública, las energías renovables y áreas afines, facilitándoles, así, el desarrollo de una carrera profesional sólida dentro de un sector estratégico como el de la construcción, con una amplia necesidad de mano de obra cualificada y altas tasas de inserción.

La inversión, financiada a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, se ejecutará en las anualidades 2026 y 2027, y permitirá financiar los costes de construcción y puesta en marcha de la infraestructura, en la que se impartirá tanto formación profesional para el empleo como otras acciones formativas vinculadas al sector.

El futuro centro, proyectado bajo criterios de alta eficiencia energética y bajo coste de mantenimiento, contará con una superficie total de 1.500 m², distribuidos en 600 m² de zonas climatizadas (aulas, salas de administración y vestuarios) y 900 m² destinados a talleres y almacenes,

El desarrollo de la iniciativa por parte de la Fundación Laboral de la Construcción, como entidad sin ánimo de lucro y de naturaleza paritaria, garantiza que la formación impartida esté alineada con las necesidades reales de las empresas y ajustada a la importante evolución tecnológica que está experimentado el sector, dando así respuesta a la necesidad de trabajadores cualificados dentro del sector y a la demanda de empleo estable por parte de trabajadores y desempleados.