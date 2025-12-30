Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Cartero Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente hará una parada especial este viernes, 2 de enero, a las 18:00 horas, en el Complejo Parroquial de San Francisco de la Vega, ubicado en la Avenida Doctor Fleming, 49, de León. La visita permitirá que los niños y niñas puedan entregar personalmente sus cartas y vivir de

cerca la ilusión propia de estas fechas.

La jornada contará con la participación del Coro del Orfeón Leonés, que interpretará diversos cánticos navideños para ambientar el encuentro y contribuir al espíritu festivo del evento.

Asimismo, la Cofradía Santo Cristo del Perdón ofrecerá chocolate caliente a todas las personas que se acerquen a entregar sus cartas al Cartero Real, creando un espacio acogedor para familias y acompañantes.

Desde la Junta de Seises de la Cofradía se invita a hermanos, hermanas, simpatizantes y al público en general a participar en esta actividad, pensada para que los más pequeños disfruten de una tarde mágica llena de tradición y alegría.