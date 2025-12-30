El Cartero Real visitará el Complejo Parroquial de San Francisco de la Vega para recoger las cartas de los más pequeños
La jornada contará con la participación del Coro del Orfeón Leonés
El Cartero Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente hará una parada especial este viernes, 2 de enero, a las 18:00 horas, en el Complejo Parroquial de San Francisco de la Vega, ubicado en la Avenida Doctor Fleming, 49, de León. La visita permitirá que los niños y niñas puedan entregar personalmente sus cartas y vivir de
cerca la ilusión propia de estas fechas.
La jornada contará con la participación del Coro del Orfeón Leonés, que interpretará diversos cánticos navideños para ambientar el encuentro y contribuir al espíritu festivo del evento.
Asimismo, la Cofradía Santo Cristo del Perdón ofrecerá chocolate caliente a todas las personas que se acerquen a entregar sus cartas al Cartero Real, creando un espacio acogedor para familias y acompañantes.
Desde la Junta de Seises de la Cofradía se invita a hermanos, hermanas, simpatizantes y al público en general a participar en esta actividad, pensada para que los más pequeños disfruten de una tarde mágica llena de tradición y alegría.