La DGT da alternativa a la baliza V16

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los conductores leoneses cuentan desde ayer con un nuevo aliciente en carretera: la baliza V-16 es obligatoria desde ayer, 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deberán estar certificadas por dos laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta. No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización. La Dirección General de Tráfico retiró la homologación de varias balizas V-16. Los motivos de esta retirada son principalmente la falta de renovación de las licencias por parte de los fabricantes y no fallos técnicos detectados en el funcionamiento de las luces.

Al respecto, la asociación de consumidores Facua afirma que las balizas compradas antes de perder su vigencia cumplen con todas las especificaciones técnicas de seguridad necesarias para sustituir a los tradicionales triángulos de señalización. Mientras, desde Tráfico insiste que «no hay vocación de multar» con la obligatoriedad de que los conductores lleven la baliza V-16 homologada. Deberán llevar la baliza V-16 los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales, conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos. En el caso de las motocicletas, se recomienda su utilización por razones de seguridad aunque no existe obligación. El aparato deberá guardarse cargado en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo. En el caso de tener que usarlo, el conductor lo encenderá y lo colocará desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo, de modo que su visibilidad física sea mayor (el techo o, en el caso de pesados, la puerta del conductor). Una vez que la baliza esté encendida y colocada en lo alto del vehículo, ésta emitirá una señal luminosa .