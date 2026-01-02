La gran nevada tiene fecha segura en León y activa las alertas tras el paso de Francis

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las provincias del oeste de Castilla y León, especialmente León, se preparan para recibir las nevadas más intensas de los últimos meses. Según los pronósticos meteorológicos más recientes, el domingo 4 de enero de 2026 marcará el inicio de un episodio invernal que afectará de manera significativa a las zonas montañosas leonesas, con un descenso notable de las temperaturas y la llegada de un frente frío que mantendrá las heladas durante varios días consecutivos.

El paso de la borrasca Francis ha dejado el camino preparado para la entrada de una masa de aire polar continental que interactuará con el aire mediterráneo, generando condiciones propicias para las precipitaciones en forma de nieve. Los meteorólogos de Aemet y Meteored advierten de que, aunque Francis está bien definida en los modelos de predicción, la incertidumbre reside en los pequeños frentes y mesobajas que se formarán durante esta interacción. Estos sistemas meteorológicos de menor escala resultan especialmente complicados de predecir con exactitud, y un ligero cambio en su posición puede determinar dónde y con qué intensidad se producirán las lluvias o nevadas a nivel local.

La configuración atmosférica prevista para los próximos días presenta características típicamente invernales, con la formación de un sistema frontal en la zona de contacto entre las dos masas de aire de diferente origen y temperatura. Este fenómeno será el responsable directo de las nevadas más destacadas, que no solo afectarán a León, sino también al Ibérico sur, al prelitoral mediterráneo, al extremo oriental del Sistema Central y, de forma puntual, a áreas del este de las mesetas castellanas.

Evolución prevista del temporal en las montañas leonesas

Las nevadas comenzarán el domingo 4 de enero en las zonas montañosas del noreste de Castilla y León, donde se encuentran las principales elevaciones de la provincia leonesa. A medida que el aire frío avance hacia el sur durante las horas siguientes, la cota de nieve descenderá rápidamente, extendiéndose el fenómeno durante el lunes 5 de enero de 2026. No se descartan nevadas en amplias zonas del interior peninsular y en las principales cordilleras, incluyendo la Ibérica, Central, Cantábrica y Pirineos, donde incluso podrían darse nevadas a cotas muy bajas.

El este y sureste peninsular también podrían registrar nieve localmente significativa en áreas de montaña, aunque con menor intensidad que en el cuadrante noroccidental. La provincia de León, por su particular orografía y ubicación geográfica, se perfila como una de las más afectadas por este episodio invernal, especialmente en comarcas como Babia, Laciana, los Ancares, la Montaña Oriental y los Picos de Europa leoneses.

Descenso térmico generalizado y heladas persistentes

Más allá de las nevadas, el fenómeno meteorológico más destacado será el brusco descenso de las temperaturas que se registrará en toda la comunidad autónoma. Las temperaturas bajarán de forma notable, con heladas generalizadas en casi todo el interior peninsular durante los días 5 y 6 de enero de 2026, quedando al margen principalmente las zonas costeras y el extremo suroeste de la península.

En los principales sistemas montañosos leoneses se esperan incluso máximas negativas durante esos días, lo que obligará a extremar las precauciones en carreteras de montaña y puertos de alta cota. Las heladas serán especialmente intensas en las zonas de interior, pudiendo alcanzar valores de hasta -5°C o inferiores en los valles de montaña durante las primeras horas del día.

A partir del día 7 de enero, este aire frío podría ser sustituido por una masa algo más templada y húmeda de origen marítimo polar, asociada a la llegada de nuevos frentes atlánticos. No obstante, será necesario seguir de cerca la evolución, ya que este cambio podría favorecer nuevas nevadas en cotas medias o bajas, con posibles efectos en áreas pobladas de la provincia leonesa.

Complejidad en los pronósticos meteorológicos

Los expertos en meteorología insisten en que la incertidumbre en la previsión no está relacionada con la borrasca Francis en sí misma, ya que se trata de un sistema amplio y bien definido, correctamente previsto por los modelos de predicción a medio plazo. El problema reside en los pequeños frentes y mesobajas que se formarán al interactuar las masas de aire de diferentes características.

Estos sistemas son difíciles de predecir y pueden modificar notablemente el tiempo a nivel local. Un ligero cambio en su posición puede determinar dónde y con qué intensidad se producirán las lluvias o nevadas, lo que explica las actualizaciones constantes en los avisos meteorológicos. Como resultado de esta situación, el sistema frontal que se formará en la zona de contacto entre el aire mediterráneo y el aire polar continental será el responsable de las nevadas más destacadas durante este episodio.

¿Qué cambios se esperan a partir del martes 7 de enero?

A partir del martes 7 de enero de 2026, la situación meteorológica podría experimentar cambios significativos con la entrada de una masa de aire más templada y húmeda de origen marítimo polar. Este cambio en la configuración atmosférica estaría asociado a la llegada de nuevos frentes atlánticos que podrían barrer el aire frío continental estancado sobre la península.

Sin embargo, este cambio no implica necesariamente una mejora inmediata de las condiciones meteorológicas. De hecho, la transición entre ambas masas de aire podría favorecer nuevas nevadas en cotas medias o bajas, con posibles efectos en áreas pobladas de la provincia leonesa.