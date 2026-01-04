El Hospital de León, en un estudio internacional para abordar el cáncer de pulmón más mortal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de León se ha incorporado a un ensayo clínico internacional que busca mejorar la supervivencia y calidad de vida de pacientes con cáncer de pulmón microcítico en estadio extenso, una de las formas más agresivas de esta enfermedad. El estudio, promovido por la biotecnológica alemana BioNTech SE, comparará la eficacia y seguridad de BNT327, una inmunoterapia en investigación, frente al tratamiento estándar con atezolizumab, ambos combinados con quimioterapia (etopósido y carboplatino). El objetivo principal del ensayo clínico es determinar si la nueva estrategia logra prolongar la supervivencia global en primera línea de tratamiento. Para los pacientes supone la oportunidad de acceder a una innovación que podría cambiar el pronóstico de un tumor con muy pocas opciones. El cáncer de pulmón microcítico representa alrededor del 15% de los casos de cáncer de pulmón y se caracteriza por su rápida progresión y alta tasa de recaídas pese a respuestas iniciales al tratamiento. Aunque la incorporación de inmunoterapia en 2019 mejoró ligeramente la supervivencia, la mediana sigue siendo inferior a 12 meses. El BNT327 es un anticuerpo biespecífico, que actúa sobre PD-L1 y VEGF-A, pretende reforzar la respuesta inmune y limitar el crecimiento tumoral mediante la normalización de la vasculatura. El principio actúa de forma similar a las vacunas que la compañía alemana desarrolló junto con Pzfier para la pandemia del covid y permite que las células sanas sigan intactas. El ensayo está en fase III y se desarrolla en hospitales de referencia en España, según consta en el Registro Español de Estudios Clínicos (REec) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). Entre ellos, el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, el Hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo), el Clínico Universitario Lozano Blesa (Zaragoza), el Hospital del Mar (Barcelona), el Gregorio Marañón (Madrid), el Vall d'Hebron (Barcelona), el Universitario de Badajoz, los hospitales Virgen de la Macarena y Virgen de Valme (Sevilla), La Fe (Valencia) y el MD Anderson Cancer Center Madrid. Junto a ellos, el ensayo se está realizando en otros países como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Hungría, Polonia, España y Turquía. Además de la supervivencia global, se evaluarán parámetros como la respuesta tumoral, la supervivencia libre de progresión, la tolerabilidad y la calidad de vida mediante cuestionarios específicos. Si los resultados confirman los datos preliminares —que apuntan a tasas de respuesta superiores al 80% y buena tolerancia-, BNT327 podría convertirse en un nuevo estándar para esta enfermedad.