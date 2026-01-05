El tejido asociativo insta a Sanidad a declarar «insalubre» San Andrés

Un operario de Limpieza, en los turnos extra en el barrio de Pinilla.ángelopez

Publicado por Pilar Infiesta

La paciencia de muchos vecinos de San Andrés del Rabanedo ha llegado a su límite. Lo que comenzó como una serie de quejas aisladas por la deficiente recogida de residuos se ha transformado en una ofensiva legal y administrativa sin precedentes.

Las principales asociaciones vecinales, comerciales y de pensionistas del municipio han formalizado una denuncia colectiva ante el Servicio Territorial de Sanidad de la Junta, solicitando que se declare oficialmente el estado de «insalubridad» en el tercer municipio de la provincia.

El documento, dirigido el pasado día 3 al Área de Salud Pública, es incisivo. En él, las entidades firmantes —las asociaciones de vecinos del Barrio de Pinilla, Santiago Apóstol y Tres Sauces, la de Pensionistas y Jubilados (Apeju) y la de Comerciantes y Autónomos del municipio Leones de San Andrés del Rabanedo— denuncian una «acumulación persistente y creciente» de basura tanto en el interior de los contenedores como en plena vía pública.

Una situación que, según exponen, ha dejado de ser un problema puramente estético para convertirse en una amenaza real para la salud pública debido a la proliferación de insectos, malos olores y la presencia de restos orgánicos expuestos.

Foco de infección en las calles

Las cinco asociaciones sostienen que la falta de reposición de contenedores dañados, los últimos y la saturación de los existentes han generado puntos de vertido incontrolado en numerosas calles y plazas residenciales.

«La situación afecta a toda la población y genera un riesgo sanitario potencial que debe ser evaluado por la autoridad competente», reza el texto de la denuncia. Los colectivos lamentan que, a pesar de las reiteradas quejas presentadas ante el Ayuntamiento, la situación no solo no se ha corregido, sino que continúa empeorando de forma alarmante. El detonante se produjo a finales de noviembre y principios de diciembre de 2025, cuando tras varios episodios el servicio colapsó totalmente al averiarse simultáneamente los tres camiones de los que disponía el municipio. Esto dejó a San Andrés sin capacidad de recogida propia durante varios días críticos.

Inspección y medidas

La solicitud cursada a la Administración autonómica no se limita a la queja, sino que exige una intervención técnica inmediata. En concreto, piden que el Servicio Veterinario y de Sanidad Ambiental realice una inspección de urgencia para determinar tres puntos clave: si la acumulación de residuos constituye actualmente un riesgo sanitario; cuál es el nivel de insalubridad exacto del municipio y qué medidas correctoras obligatorias deben imponerse de manera inmediata. De confirmarse dicho riesgo, las asociaciones instan a la Junta a requerir formalmente al Ayuntamiento de San Andrés la adopción de actuaciones urgentes para restablecer las condiciones higiénico-sanitarias mínimas. Para sustentar la denuncia, aportan un dossier fotográfico sobre la realidad diaria.

"Por interés general"

«Actuamos en defensa del interés general y de la convivencia vecinal», recalcan los firmantes de las cinco asociaciones, quienes esperan ahora una respuesta por escrito de la autoridad sanitaria que ponga fin a un escenario que califican de «insostenible» para un municipio de más de 30.000 habitantes.

Las asociaciones vecinales Barrio de Pinilla, Santiago Apóstol, Tres Sauces, Apeju y Comerciantes y Autónomos pretenden que Sanidad determine el riesgo de insalubridad en San Andrés y obligue al Ayuntamiento a actuar tras «meses de recogida irregular y focos de suciedad orgánica».

De la avería total a la ayuda externa

El conflicto de las basuras en San Andrés del Rabanedo ha seguido una escalada de tensión que el concejal de Servicios Generales, Alejandro Calvo, ha intentado atajar con medidas de emergencia que, a la vista de la denuncia actual, han resultado insuficientes para los vecinos.

Final noviembre de 2025

El apagón logístico. La crisis estalla cuando los tres camiones de recogida del municipio quedan fuera de servicio por averías simultáneas. San Andrés amanece con toneladas de basura acumuladas, especialmente en los barrios de Pinilla y Trobajo.

Diciembre de 2025

Auxilio externo. Ante la incapacidad de respuesta propia, el Ayuntamiento solicita ayuda urgente. León capital presta un camión de carga trasera y personal, apoyo al que se suma un vehículo enviado desde Astorga. Calvo defiende que la situación es sobrevenida por la «obsolescencia» de una flota heredada que no aguanta más remiendos.

Puente de la Constitución

Jornadas maratonianas. Para intentar «limpiar» el municipio antes de las fiestas navideñas, el concejal autoriza turnos doblados y el pago de horas extraordinarias a los operarios. Se toma la medida excepcional de usar los contenedores de orgánica (tapa marrón) para cualquier tipo de residuo ante la falta de recipientes operativos. El municipio había estado una semana con el servicio bajo mínimos o totalmente paralizado en algunas zonas.

Finales de año

El «falso» restablecimiento. Aunque el equipo de gobierno de UPL anunció que la flota se estaba recuperando paulatinamente, la oposición (PP y Vox) denuncia que solo un camión funciona de forma estable y que los refuerzos de León no son una solución permanente.

3 de enero de 2026

La vía administrativa. Hartos de esperar una solución definitiva, las asociaciones vecinales deciden saltar la jerarquía municipal y recurren directamente a la Junta de Castilla y León (Sanidad) para que intervenga ante el riesgo de focos infecciosos.