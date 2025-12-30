La basura vuelve a apilarse junto a los contenedores en algunas zonas de San Andrés del Rabanedo

San Andrés del Rabanedo apareció ayer convertida en un almacén improvisado de bolsas en algunos puntos, con las molestias que se generan para la higiene, la salud y el decoro. Además, anteanoche ardió el octavo contenedor en el alfoz y la pescadilla se muerde la cola: con menos elementos de recogida hay más problemas y la falta de acuerdo entre el equipo de gobierno y la oposición para la aprobación de la tasa de basuras impide su reposición cuando resultan destrozados. Un cuello de botella que bloquea la posibilidad de solventar el problema. Los equipos de recogida están reforzando los turnos, sabedores de que en estas fechas siempre hay más acumulación de basura.

La cuestión de las basuras en el municipio sigue provocando la indignación de los vecinos, hartos de un conglomerado de circunstancias que les hace paganos de una situación que se mantiene encallada. Justificaciones al margen, las bolsas vuelven a apilarse en diferentes puntos del tercer municipio de la provincia, que reitera el problema y las quejas.

Los residuos se apilan a causa de las limitaciones del servicio de recogida, que según el Ayuntamiento, ha obligado a doblar turnos a los conductores, medida que a tenor de los resultados, se antoja insuficiente

Por de pronto, el concejal de Limpieza, Alejandro Calvo, anuncia para hoy martes la instalación de los contenedores de tapa marrón, que aunque son para restos orgánicos, se van a emplear para todo tipo de residuos sólidos urbanos, «a fin de poder dar respuesta más rápida ante la imposibilidad inmediata de reponer los quemados», explicaron fuentes municipales. Los camiones de recogida no dan abasto para poder dar cobertura a todo el municipio. Se está dando prioridad a la basura orgánica, que genera olores y abre la posibilidad a generar un problema de salubridad.

Quedará en un segundo plano la recogida del cartón y el plástico. Las mismas fuentes municipales apuntadas reseñan que la confrontación política entre los grupos municipales hace que la capacidad de inversión se reduzca de 1.300.000 a 100.000 euros. Es la justificación oficial a la situación de limitación que padecen los medios que se emplean en estas tareas. Aun así el Ayuntamiento ha sacado a concurso cuatro plazas de conductores para los camiones de recogida. El plazo de presentación de solicitudes concluye el día 7 de enero.

La base del problema ha sido la avería de tres camiones del servicio de recogidas, que se han estropeado a la vez. Como quiera que los recursos económicos municipales están bastante limitados, la necesidad de cubrir el servicio con menos elementos convierte la tarea en una aventura. El vecindario, entre tanto, explota.

En un escrito remitido a los medios de comunicación, los residentes denunciaban ya a principio de mes la «falta absoluta de limpieza viaria», la proliferación de ratas, la acumulación de basura sin recoger y el estado de abandono de solares y calles, especialmente en zonas con menos población». Tras elevar quejas en verano a las consejerías de Sanidad y Medio Ambiente de la Junta, la respuesta fue idéntica: «La competencia es municipal».