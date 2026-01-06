León busca seguir con la suerte al jugar 15 M€ para el sorteo de El Niño

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Dicen que no hay dos sin tres o que la suerte es loca y a todos toca. León se enfrenta hoy a un nuevo gran sorteo de la Lotería después de que el Gordo cayera en León el día 22 de diciembre y que, el año pasado, en el sorteo de El Niño, que se juega hoy, los leoneses también recogieran la fortuna con los boletos vendidos en El Corte Inglés.

El sorteo de El Niño es el segundo sorteo en importancia de la Lotería Nacional y el primero extraordinario de cada año. Se celebrará a las 12.00 horas en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y se hará, como es habitual, por el sistema de bombos múltiples. Cada leonés se juega este año 33,67 euros, con una consignación de 15 millones de euros, un dato lejano de los más de 60 euros que se juega cada soriano para buscar la suerte en este sorteo.

A nivel nacional, Loterías y Apuestas del Estado ha consignado más de 71,7 millones de euros con un gasto medio por español de 60,18 euros. La suerte está echada para conseguir alguno de los 770 millones de euros que están en juego y con un primer premio de dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo. El segundo premio de El Niño está dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo) y el tercero son 250.000 euros por serie, lo que se traduce en 25.000 euros al décimo. Además, el Sorteo de El Niño repartirá 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. El 79432 fue el agraciado con el primer premio el pasado 22 de diciembre. Un número que se vendió en La Bañeza y que la lotera compartía con otras las administraciones de Villablino y Pola de Gordón. Un río de millones para una provincia maltratada por la economía y un verano que asoló con incendios y lejos de la polémica que ha surgido en Villamanín con el reparto de las participaciones. Hace justo un año fue el 8 el que trajo la suerte.

El 78908, que se vendió íntegramente en la administración que tiene El Corte Inglés de la ciudad en su planta baja. La suerte pilló a todos por sorpresa, tras años de sequía en los grandes sorteos, y pese a que el centro comercial estaba cerrado, los afortunados comenzaron a congregarse en una gélida mañana a sus puertas para celebrar el premio.

Los números fetiche

El 0 es la terminación más afortunada con el primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño, al haber salido en un total de 22 ocasiones, la última en 2021, según las cifras facilitadas por Loterías y Apuestas del Estado. Madrid es la región más agraciada de toda España, con 43 ocasiones premiada. Al 0 le sigue en frecuencia de aparición del Primer Premio el número 7, que ha aparecido en 14 ocasiones (la última en 2015), seguido del número 9 con un total de 13 apariciones, aunque lleva sin aparecer desde 2005, y que empata con el 4, agraciado en 2016, 2017 y 2024. En el ranking de las terminaciones más afortunadas figuran a continuación el número 5 (también con 12 veces, la última en 2022). El 2 ha sido el reintegro del Primer premio en 11 veces, la última en 2020; seguido por el 6 (diez apariciones, la última en 2003), el 1 (con nueve ocasiones aunque lleva sin salir desde 1996), y el número 8 (con nueve, la última en 2025 con el premio caído en León). En último lugar, por frecuencia de aparición, se halla en número 3, que ha aparecido siete veces, la última en el sorteo de 2023.