La Junta inyecta 9 M€ más en el polígono de Villadangos

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitó el nuevo tanque de tormentas del polígono industrial de Villadangos del Páramo, que refuerza la gestión de aguas pluviales del recinto, en el que se ha llevado a cabo una inversión superior a los 9 millones. La actuación, promovida por la Junta a través de Somacyl, se integra en una inversión global de 57 millones que consolida a Villadangos como enclave industrial estratégico.

Suárez-Quiñones explicó que se trata de una infraestructura «que no se ve», porque es subterránea, con capacidad para 10.000 metros cúbicos, «es decir, tres piscinas olímpicas», para añadir que tras pasar el agua de lluvia de los tejados de las empresas o la que cae al asfalto se recoge a través de diversas infraestructuras que van vertiendo su contenido hacia el tanque, donde se limpia de grasa y se depura para llegar al emisario y al arroyo.

El nuevo tanque de tormentas será capaz de retener las primeras aguas de escorrentía generadas por una precipitación de 30 minutos de intensidad 11,8 litros por segundo por hectárea, considerando la totalidad de la cuenca de aportación. Esto equivaldría aproximadamente a un volumen específico de 21,2 metros cúbicos por hectárea de área impermeabilizada.

Las obras de urbanización de la ampliación del polígono finalizaron en octubre, al igual que los trabajos correspondientes al tanque de tormentas y al emisario de pluviales. Asimismo, las obras de adecuación de los nuevos accesos al polígono industrial desde la N-120 y la LE-413, iniciadas en el primer trimestre de 2025, avanzan según lo previsto y cuentan con una fecha estimada de finalización para marzo de este año.