Así se enterrarán los 30 millones malgastados en el ferrocarril de Feve en León

La Plataforma para la Defensa de FEVE en León ha lanzado un comunicado crítico contra el proyecto del Ministerio de Transportes para cubrir con asfalto las vías del ferrocarril de vía estrecha en la capital leonesa. La entidad ciudadana denuncia que esta operación, presupuestada en 2 millones de euros, supondría la inutilización definitiva de infraestructuras tranviarias que costaron más de 30 millones de euros y que nunca llegaron a entrar en servicio, 15 de ellos solo en el pasillo ferroviario.

Según el comunicado de la plataforma, el proyecto ministerial enterraría no solo los raíles sino también elementos de señalización y seguridad ya instalados, lo que consideran una "malversación de la inversión realizada". La organización convoca a los ciudadanos a una manifestación el domingo 18 de enero de 2026 a las 12:30 horas en el apeadero de la Asunción-Universidad para mostrar su rechazo a esta iniciativa.

El colectivo ciudadano califica de engaño las declaraciones oficiales que presentan el enterramiento como una medida "reversible" y de "protección" de la infraestructura. Frente a estos argumentos institucionales, la plataforma aporta ejemplos históricos de ciudades españolas donde el sellado de vías tranviarias en las décadas de 1960 y 1970 supuso su desaparición definitiva del paisaje urbano y del servicio público.

La Plataforma para la Defensa de FEVE recuerda que la propia ciudad de León ya experimentó las consecuencias de enterrar vías férreas. En torno a 1990, se taparon los carriles de acceso a la refinería de aceite de Elosúa en la avenida Palencia, donde existía carril tranviario para compatibilizar el paso de vehículos y trenes. Cuando estas vías fueron localizadas bajo el cemento y el asfalto, se encontraron totalmente inutilizadas y macizadas por el material de obra.

El comunicado menciona casos recientes de aparición de vías tranviarias enterradas e inservibles en ciudades como Granada, Madrid, Oviedo, Barcelona, Sevilla y La Coruña. En todas ellas, las infraestructuras quedaron sepultadas en los años 60 del siglo XX cuando los tranvías cayeron en desuso por falta de modernización e inversión. Según la plataforma, en ninguno de estos casos se recuperaron los trazados, las vías ni el servicio público.

La organización ciudadana subraya que no se conoce ningún caso de entierro de vías que haya resultado verdaderamente reversible, contradiciendo así los argumentos del Ministerio de Transportes. Esta circunstancia histórica refuerza, según la plataforma, la sospecha de que el plan gubernamental busca clausurar definitivamente la posibilidad de que el tren de vía estrecha regrese al centro de León.

Uno de los argumentos centrales del comunicado se refiere a los más de 30 millones de euros invertidos en la infraestructura tranviaria leonesa sin que esta haya entrado en funcionamiento (15 millones en el pasillo). La plataforma considera que elevar la plataforma del tranvía, además de innecesario, haría irrecuperable la circulación de un tren-tram porque elevaría todo el corredor y arruinaría definitivamente el ferrocarril de vía estrecha.

El colectivo también señala la ausencia de un plan de futuro para FEVE que incluya la compra de nuevos trenes que sustituyan a los actuales, que datan de los años 60 del siglo pasado. Según la plataforma, después de tapar las vías seguiría sin haber ningún plan ni compromiso presupuestario ni para la infraestructura ni para el servicio, lo que cuestiona la credibilidad de las promesas ministeriales sobre la reversibilidad de la medida.

La organización advierte de las consecuencias que tendría para los responsables públicos que respalden esta solución, a la que califican de falsa. En su comunicado, recuerdan la experiencia leonesa con provisionalidades que acabaron siendo decisiones negativas y definitivas, alimentando la desconfianza hacia las propuestas gubernamentales.

El comunicado de la plataforma incluye críticas a representantes políticos leoneses que habrían modificado su discurso respecto al proyecto ferroviario. La organización considera "vergonzoso" comprobar cómo quienes antes defendían la llegada del tren-tram al centro de León ahora afirman que resulta equivalente realizar transbordo a un autobús con ruedas de caucho que circularía por encima de las vías tapadas.

Ante esta situación, la plataforma plantea si se trata de genuinos cambios de opinión o de mentiras políticas. El colectivo interpreta que enterrar los raíles gastando 2 millones de euros es la herramienta que ha encontrado el actual Ministerio de Transportes para acabar con la reivindicación social y garantizar que el tren de vía estrecha nunca más regrese al centro de la capital leonesa.

Según las informaciones recogidas por la plataforma ciudadana, el Ministerio de Transportes justifica el proyecto de cubrimiento como una medida de protección de la infraestructura y como una solución reversible que mantendría abierta la posibilidad de recuperar el servicio ferroviario en el futuro. El departamento ministerial también argumentaría razones de seguridad y funcionalidad urbana para defender esta iniciativa.

Sin embargo, la Plataforma para la Defensa de FEVE rechaza estos argumentos y los califica de engañosos, basándose en la experiencia histórica de otras ciudades españolas donde el enterramiento de vías tranviarias supuso su inutilización definitiva. El colectivo interpreta que la verdadera intención del proyecto es clausurar de forma permanente la posibilidad de que el ferrocarril de vía estrecha preste servicio en el centro de León.

La organización leonesa demanda que, en lugar de enterrar las vías ya construidas, se proceda a licitar la compra de las unidades tren-tram necesarias para poner en marcha el servicio ferroviario. Esta propuesta implicaría aprovechar la inversión de más de 30 millones de euros ya realizada en infraestructura, señalización y sistemas de seguridad.

La Plataforma para la Defensa de FEVE subraya que la única carencia real es la voluntad política para invertir en León y desarrollar un proyecto de movilidad sostenible basado en el transporte ferroviario, descartando cualquier justificación técnica o de seguridad para el abandono del tren-tram. La movilización convocada para el 18 de enero de 2026 busca presionar a las administraciones para que reconsideren el proyecto de enterramiento y opten por culminar la puesta en servicio de la infraestructura ya construida.