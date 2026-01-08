El Hospital de León lidera la caída en CyL de urgencias banales, con un 15,3% menos

El Hospital de León cerró el año 2025 con 151.260 urgencias atendidas, una cifra que pulveriza las previsiones iniciales y que supone que una media de 414 personas al día —una cada tres minutos y medio— cruza la puerta del servicio.

Pese al aluvión, la gestión de las urgencias hospitalarias ha entrado en un escenario de transformación, ya que el Complejo Universitario de León (Caule) ha logrado optimizar sus circuitos de entrada hasta posicionarse como el centro con mayor capacidad de resolución de casos no urgentes de toda CyL.

El último balance anual de Sacyl refleja la notable mejora en la eficiencia del triaje en la capital leonesa al reducir el volumen de urgencias calificadas como «demorables» o «no urgentes» (niveles 4 y 5) en un 15,3% respecto al ejercicio anterior.

Actualmente, estas consultas representan el 45,6% del total de los pacientes que llegan al servicio, una cifra que sitúa al Hospital leonés casi diez puntos por debajo de la media autonómica (55,1%).

Esguinces, heridas pequeñas que necesitan puntos, dolor de oídos, vómitos sin deshidratación o golpes leves se enmarcan dentro de esas urgencias menores (nivel 4, identificado con el color verde, que pueden atenderse en un margen de 120 minutos). Y los resfriados comunes, la renovación de recetas, picaduras leves y síntomas crónicos de meses de evolución sin cambio agudo se clasifican como nivel cinco (azul), con margen para ser tratados en hasta 240 minutos.

Las 'verdaderas' urgencias sanigtarias son las que no admiten demora, como una parada cardiorrespiratoria, asfixia, coma, hemorragia masiva incontrolada o gran trauma, enmarcadas en el nivel 1 y el color rojo, seguida de los infartos, dificultades respiratorias graves, pérdida de conciencia súbita, convulsiones activas o dolor torácico intenso (del nivel 2, naranja)

El nivel 3, que se debe abordar antes de una hora, es para facturas abiertas, quemaduras moderadas, fiebre muy alta en bebés, dolor abdominal agudo o crisis de asma moderada.

La tendencia de separar la paja del grano refleja una mayor capacidad del sistema para dirigir cada patología al recurso más adecuado, reservando el área de urgencias para los casos de mayor complejidad sanitaria. El avance no es fortuito, sino que responde a la implementación de estrategias organizativas y de mejora de las instalaciones que empiezan a dar sus frutos.

El Plan Funcional de Urgencias permitirá, además, ampliar significativamente el uso de la superficie útil y facilitar una mejor distribución de los pacientes desde el primer momento del triaje. Y la apuesta por certificar sus procesos bajo estándares de calidad internacional logrará protocolizar la atención, mejorar la seguridad del paciente y agilizar las altas en casos de baja complejidad.

El descenso en la presión de casos banales sugiere también una respuesta eficaz de los Puntos de Atención Continuada (PAC) y de los centros de salud del área leonesa, que actúan como un primer filtro fundamental para evitar la saturación hospitalaria.

El informe de Sacyl también pone de manifiesto que esta transición hacia un modelo más eficiente presenta ritmos distintos según el área de salud. Mientras León capital registra cifras de optimización récord, el Hospital de El Bierzo mantiene un volumen de casos no urgentes del 65,9%.

León se sitúa a la cabeza de CyL en la adecuación del uso de las urgencias. Los datos avalan que la inversión en infraestructuras y la mejora de los protocolos internos permiten una sanidad más ágil, donde el hospital se reafirma en su papel de centro para el paciente agudo y crítico, mientras la red de Primaria se fortalece en su labor de atención cercana y resolutiva. Mientras la media de la comunidad apenas se mueve, León ha pasado de un 50,8% a un 45,6% de casos no urgentes.

Los lunes, el día más saturado

La mayor afluencia de pacientes en Urgencias se concentra estratégicamente en el inicio de la semana, siendo los lunes los días de máxima saturación. Este fenómeno se debe al «efecto acumulativo» del fin de semana, cuando muchos ciudadanos esperan a que comience la jornada laboral para acudir al Hospital, sumado a las derivaciones desde los centros de salud que reabren tras el descanso dominical.

En cuanto al calendario anual, el mes de enero es el más crítico debido al impacto de los virus respiratorios, la gripe y las complicaciones derivadas del frío extremo, que acumulan esperas en el triaje.

Respecto a la procedencia de los pacientes, el grueso proviene del área urbana de León y su cinturón metropolitano. No obstante, el envejecimiento poblacional en las zonas rurales de la provincia también aporta un flujo constante de pacientes crónicos complejos.