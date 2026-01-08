La Guardia Civil alerta de un problema de seguridad importante en las balizas V16 que facilita la estafa de las grúas pirata

Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada se ha convertido en un elemento obligatorio en todos los vehículos que circulan por España. Este pequeño dispositivo luminoso, promovido por la Dirección General de Tráfico (DGT), no solo avisa de forma visible a otros conductores de una avería o accidente, sino que también transmite automáticamente la posición GPS exacta a la plataforma DGT 3.0. Gracias a ello se han reducido notablemente los atropellos en el arcén y se ha acelerado la respuesta de los servicios de emergencia.

Sin embargo, la misma tecnología que salva vidas está siendo explotada por organizaciones delictivas. La Guardia Civil ha constatado en las últimas semanas un repunte de las llamadas grúas pirata, que utilizan la geolocalización en tiempo real de las balizas activas para llegar al lugar del incidente antes que la asistencia oficial contratada por la compañía de seguros.

Estos operadores ilegales acceden a la información de las incidencias —ya sea interceptando señales, monitorizando plataformas públicas o utilizando aplicaciones y webs que recopilan datos de emergencias en carretera— y se presentan rápidamente en el lugar. Muchos de ellos utilizan vehículos con rotulaciones y colores muy similares a los de las empresas autorizadas, lo que genera una falsa sensación de seguridad en el conductor, que suele encontrarse en una situación de nerviosismo o vulnerabilidad.

Una vez que el usuario acepta la ayuda pensando que se trata de su seguro, el vehículo es remolcado a talleres no autorizados. Allí, los ocupantes se enfrentan a reclamaciones económicas muy elevadas en efectivo, sin posibilidad de facturación ni cobertura por parte de la aseguradora. Además, estas intervenciones irregulares incumplen los protocolos de seguridad establecidos, lo que incrementa el riesgo de nuevos accidentes durante las maniobras de retirada del vehículo.

¿Cómo protegerse de las grúas pirata?

La Guardia Civil insiste en que la mejor defensa es la prevención y la información:

Tras activar la baliza V16, mantenga la calma y contacte directamente con su compañía aseguradora a través del teléfono oficial que figura en su póliza.

Nunca acepte servicios de grúa que se presenten sin haber sido solicitados previamente por su aseguradora.

Solicite siempre identificación oficial al operario y compruebe que el vehículo de asistencia coincide con los datos facilitados por la central de su compañía.

Desconfíe de cualquier petición de pago por adelantado o en efectivo, así como de presiones para llevar el coche a un taller concreto sin su consentimiento expreso.

Cada conductor posee la responsabilidad de informarse sobre el funcionamiento correcto de su equipo de auxilio en vía pública. El uso adecuado de la tecnología, combinado con la verificación de los servicios que recibimos, permitirá que la red de carreteras españolas sea un entorno más seguro y libre de fraudes. La colaboración ciudadana es clave: denunciar cualquier avistamiento de vehículos de asistencia sospechosos facilita enormemente la labor de vigilancia de la Benemérita en las rutas nacionales.

La DGT y la Guardia Civil trabajan ya en medidas adicionales de ciberseguridad para blindar las comunicaciones de las balizas y garantizar que la información de geolocalización solo llegue a los servicios autorizados.

La baliza V16 conectada nació para protegernos. Con precaución y responsabilidad, seguirá haciéndolo.