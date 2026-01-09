Diario de León

Atención Primaria amplía la plantilla del consultorio de Villaobispo con un médico y una enfermera más

El consultorio de Villaobispo de las Regueras no ha dejado de crecer en pacientes.

El consultorio local de Villaobispo de las Regueras, que atiende una población de 5.419 usuarios, entre las localidades de Villaobispo y Villarrodrigo de las Regueras, se incrementará en una UBF (Unidad Básica Funcional) a partir del próximo lunes, 12 de enero, integrada por un médico y una enfermera.

De esta manera, la plantilla quedará en cuatro médicos y cuatro enfermeras para las consultas diarias.

Desde la Gerencia de Atención Primaria de León se señala que, con esta medida, se cumple el objetivo de mejorar la accesibilidad y la calidad en la atención a los usuarios de este consultorio.

