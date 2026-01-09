Atención Primaria amplía la plantilla del consultorio de Villaobispo con un médico y una enfermera más

El consultorio de Villaobispo de las Regueras no ha dejado de crecer en pacientes.ramiro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El consultorio local de Villaobispo de las Regueras, que atiende una población de 5.419 usuarios, entre las localidades de Villaobispo y Villarrodrigo de las Regueras, se incrementará en una UBF (Unidad Básica Funcional) a partir del próximo lunes, 12 de enero, integrada por un médico y una enfermera.

De esta manera, la plantilla quedará en cuatro médicos y cuatro enfermeras para las consultas diarias.

Desde la Gerencia de Atención Primaria de León se señala que, con esta medida, se cumple el objetivo de mejorar la accesibilidad y la calidad en la atención a los usuarios de este consultorio.