Málaga, Italia, Marruecos o Emiratos, los destinos preferidos por los leoneses del Club de los 60

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

"Japón está muy lejos y me entendería muy mal", comentam Carmen y Conchi todavía en la puerta de la Gerencia de Servicios Sociales de León tras recoger el folleto con toda la información de los viajes del Club de los 60 para este año. Se acaba de abrir el plazo para solicitar los viajes de forma presencial y aunque no ha habido las colas de otros años, los socios del club llegan por oleadas para recoger la información o, directamente, presentar ya la solicitud.

El nuevo viaje a Japón no ha despertado mucho interés entre los leoneses, que apuestan por viajes más clásicos y, sobre todo, un poco más cerca.

"Estoy encantada, esto es lo mejor del mundo. He ido a cuba, a Grecia, a Praga... yo ya me maté a trabajar y ahora me gusta mucho disfrutar y viajer", comenta Nieves mientras su marido, que será su acompañante, la espera a la puerta. "Lo que más me gusta de estos viajes es que estoy atendida y que nos cuidan mucho y se preocupan, tenemos muy buenas guías y está todo muy organizado", remarca ya con el folleto en la mano.

Elena se quiere ir al Norte de Italia. "El pasado fui a Roma y este año quería ir a Florencia, pero como no ha salido, voy a pedir Venecia", explica, tras considerar que la organización del viaje es lo mejor: "Lo que más me gusta es que te llevan a todos los sitios, vas a tiro fijo, no esperas colas y está todo muy bien planeado".

París es el deestino que elegirá Adelina, quien ahora tiene "muchas ganas de viajar". "Yo ya voy con el Imserso, pero este año probaré con el Club de los 60 y así comparo", relata. Con el mismo objetivo lo harán Carmen y Conchi, que son "inseparables" y que ya han aprovechado los viajes del Gobierno y ahora van a probar los de la Junta "para ver qué tal". A Japón no quieren ir, pero Roma es su apuesta de este año.

"No sé a dónde quiero ir, voy a ver fechas y precios, ya he hecho varios viajes, pero hace años que no. Veremos a ver qué puedo escoger", comenta Maite nada más salir de la Gerencia de Servicios Sociales, donde una mesa corta el acceso al edificio y dos funcionarios atienden amablemente a todos los usuarios del Club de los 60 que piden información y folletos, mientras que otros directamente ya presentan su solicitud, sin tener que esperar al 21 de enero, cuando se cerrará el plazo.

Amable es de Astorga y aprovecha que tenía que venir a León para recoger toda la información en la gerencia. "Hemos en estado ya por Europa y en Granada. Algunas cosas no muy bien, la verdad, te ponen albóndigas todos los días. Ha bajado un poco la calidad", reseña, para añadir que su mujer le ha propuesto para este año ir a Málaga, Marruecos o Emiratos Árabes. Victoria añade: "Lo que menos me gusta es que a veces se ven cinco ciudades sin salir del autobús, yo preferiría tener tiempo para tomarme un café o una caña, pero el año pasado estuve en Florencia y la Toscana y la verdad es que muy bien".

Esta es la primera camapaña del Club de los 60 que va a pedir Nieves y quiere ir a París y el Valle del Loira, que también es una novedad de este año. "Yo he decidido que voy a ir, ya después se verá si alguien se apunta conmigo", señala, tras emocionarse ante la opción de que el acompañante no tiene porqué tener los 60 años que se exige a los miembros del club para presentar la solicitud. Evangelina no confía en conseguir el viaje el esta vez. Aunque con críticas después de tener un incidente en su último destino a las ciudades jienenses de Úbeda y Baza, su objetivo este año es poder salir de España.