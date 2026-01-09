La Junta respalda con 19,5 millones la obra para la Facultad de Medicina

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer una partida de 19,5 millones de euros para la construcción del edificio que albergará la Facultad de Medicina de la Universidad de León. Un importe que se repartirá en anualidades hasta 2031, con la primera consignación este año por tres millones de euros y las restantes de 3,3 millones de euros.

El título comenzará a impartirse en el Campus de Vegazana el próximo septiembre. Las primeras clases se darán en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde ya se están habilitando laboratorios, a la espera de que la nueva facultad esté en pie.

Mañueco firmó ayer con los rectores de las cuatro universidades públicas de Castilla y León un protocolo de colaboración para el desarrollo de un Plan de Inversiones a fin de impulsar las nuevas titulaciones que pactaron los rectores para que León y Burgos consiguieran el título de Medicina. Un acuerdo que implicó la contraprestación de que Valladolid impartiera Farmacia y Salamanca, Veterinaria.

En total son 125 millones de euros, que la Junta vuelve a repartir atendiendo a criterios del sistema de financiación universitaria de Castilla y León, teniendo en cuenta las necesidades de inversión, la voluntad compartida de implantar un nuevo grado en cada caso, y el tamaño y el número de alumnos y de campus, como explican desde Valladolid. Así, Valladolid y Salamanca se llevan casi el doble del importe que recibirán León y Burgos.

En León, serán en total 24,5 millones, porque además del importe para la nueva facultad, la Junta ha consignado otros cinco millones, con cargo al Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, para el nuevo edificio de la Policlínica del Campus de Ponferrada.

Valladolid y Salamanca se llevan, cada una de ellas, 43 millones de euros, que incluyen acciones más allá de las nuevas titulaciones. En Valladolid el importe se destinará a la nueva Facultad de Farmacia, la rehabilitación integral de la Facultad de Medicina, la tercera fase del campus de Segovia, la ampliación de Ingenierías Agrarias en el campus de Palencia y otras instalaciones para Ciencias de la Salud en el campus de Soria. En Salamanca, además de la Facultad de de Veterinaria, un nuevo edificio deportivo y multiusos en el campus de Ávila y la ampliación de dotaciones en los campus de Zamora. A esto hay que sumar la construcción de un laboratorio de mecatrónica, robótica e industria 4.0 en el campus de Béjar, con una partida adicional de 600.000 euros dentro del Plan Territorial de Fomento de Béjar. Burgos se queda tan sólo con los 19,5 millones de euros para su Facultad de Medicina.

«Nos encontramos ante un momento histórico para nuestras universidades y queremos que tengan la máxima calidad y excelencia para situar a Castilla y León entre las tres comunidades de referencia académica en España, y este protocolo va a ayudar a ello», subrayó el presidente del gobierno autonómico tras la firma del acuerdo con los cuatro rectores.

La máxima responsable de la institución académica leonesa, Nuria González, se mostró confiada en que este protocolo no sea más que el punto de partida «que debe ir acompañado de decisiones futuras económicas que atienda a la diversidad del sistema universitario de Castilla y León con criterios de proporcionalidad y equilibrio territorial».

Mañueco remarcó que serán las propias universidades las que programarán las obras y las licitaciones, «partiendo de una planificación conjunta y en cooperación entre las instituciones universitarias y la Junta». Además, añadió que el importe de 125 de euros supone un importante esfuerzo inversor para impulsar infraestructuras que harán aún más atractivas a las universidades públicas de Castilla y León, especialmente en el ámbito de las Ciencias de la Salud, y retieró el apoyo autonómico para garantizar la máxima calidad y excelencia universitaria en todo el territorio.

El protocolo, como recordó Mañueco, y el plan extraordinario de 125 millones es adicional a la inversión habitual de la Junta en infraestructuras universitarias, que asciende a 11 millones de euros anuales y que se unen a otras mejoras impulsadas en materia universitaria como la bajada de tasas, el incremento de las becas y el impulso a los campus territoriales.