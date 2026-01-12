Los 400 metros cúbicos de hormigón de la fuente de Pinilla en León desaparecen

Apenas resta ya el núcleo central de los 1.800 metros de forjado que durante años sustentaron el armatoste de la fuente de Pinilla. Las planchadas distribuidas en cinco niveles han desaparecido por acción de la piqueta del paisaje de la glorieta, donde se reparten los escombros todavía por retirar de los 400 metros cúbicos de hormigón que daban forma a la estructura. Quedarán para el recuerdo y las fotografías cuando esta semana se culmine la fase de demolición que entretiene a las máquinas desde antes de Nochebuena y condiciona la circulación de este punto crítico del tráfico, debido a la entrada y salida de camiones.

El aclarado dejará espacio para que, sin estorbo ya, antes de final de mes se estrene el nuevo diseño de la glorieta de Pinilla. Liberada de la fuente, la rotonda se ajardinará, se instalará riego y se colocará, desplazada a un lateral, la escultura El Abrazo, firmada por Conrado Zurdo Álvarez. El diseño dibuja dos árboles que se entrelazan mediante piezas de acero corten laminado. La figura tiene un coste de 48.345 euros, que se suman a los 93.600 euros de la obra. En total, 141.945 euros, a añadir a los 220.000 euros que se gastaron en construir la fuente en 2004.