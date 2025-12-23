La piqueta liquida el mazacote de hormigón que presidió 20 años la glorieta de Pinilla en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El mazacote de hormigón de la fuente de Pinilla comenzó a ser historia ayer, a base de piqueta y martillazo. Los 1.800 metros cuadrados de hormigón armado, en basto, que forman la estructura divida en planchadas a cinco niveles, con juegos de chorros de agua y luz, comenzaron a ser demolidos y se borrarán del fono de pantalla de una circular por las que circulan cada días veinte mil vehículos.

Con las fiestas de Navidad encima, el plan de obra se amolda a un punto de tráfico intenso. El prólogo lo ponen las vallas que se han colocado para delimitar el interior de la rotonda de Pinilla.

La preparación del terreno dará paso para comenzar de manera inmediata con el desmontaje de la fuente ornamental. No se demolerá tal como está. Los operarios de la empresa adjudicataria comenzarán por desarmar los materiales susceptibles de reutilización en otras fuentes ornamentales de la ciudad. Motores, bombas, luminarias, cuadros eléctricos, surtidores, válvulas y juegos de agua se retiraron ya la pasada semana.

El problema para el tráfico surgirá con la retirada de este escombro. El operativo previsto no habla de cortar la circulación, pero sí de comenzar a restringir el paso por uno de los dos carriles y, acompasada a la entrada y salida de los camiones, se limite el paso. La necesidad de acomodar las obras de demolición de la rotonda a los vehículos condicionará el tránsito por este enclave vital del oeste de la capital leonesa en el que se comunican los barrios del Crucero y Pinilla. La rotonda es un crisol que distribuye la ciorculación de las seis calles que desembocan ahí: Riosol, La Magdalena, San Ignacio de Loyola, Carlos Pinilla, San Andrés y Laureano Díez Canseco. Los vehículos que lleguen desde estas calles se encontrarán durante un mes con este escollo delante, aunque las tres primeras semanas, en plena Navidad y con los festivos por el medio, se estima que acumularán las mayores molestias. Una vez demolido el hormigón y retirado el escombro, los camiones tendrán todavía la función del movimiento de tierras y la adecuación de la superficie.

En esta última fase, que dependerá de que la meteorología pueda retrasar los plazos, se colocarán las redes de riego y drenaje, además del tendido de las conducciones necesarias, y se conformarán las zonas ajardinadas con la plantación de árboles y arbustos. Como cierre, se ejecutará la plataforma sobre la que se colocará la escultura de 7,50 metros de altura y 5,50 metros de ancho, firmada por el artista leonés Conrado Zurdo Álvarez, en la que las piezas de acero corten laminado dibujan dos árboles que se abrazan.

La escultura añadirá sus 48.345 euros de coste a los 93.600 euros de la obra demolición de la fuente. La suma alcanza los 141.945 euros totales que pagará el Ayuntamiento de León para atender la reclamación de UPL, portavoz de los descontentos vecinales que en los últimos años han exigido que se elimine el armatoste de hormigón; y así acaba la última etapa de uno de los emblemas urbanos más notables de la capital leonesa.