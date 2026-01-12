Cortado el tráfico en la ronda LE-30 de León por un accidente

Estado en el que quedó la zona tras el accidente.POLICÍA LOCAL

El tráfico de la ronda LE-30 en su entronque con la LE-11 ha estado cortado en ambos sentidos esta mañana, a consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido cuando un automóvil se ha empotrado contra el camón que le precedía.

El incidente no dejó heridos, pero sí se registraron importantes daños materiales. La Policía Local acudió a la zona para regular la circulación. No hubo necesidad de asistencia sanitaria.