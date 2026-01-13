Aláiz advierte: "Sube la ciberdelincuencia, pero las cantidades afectadas en León son pequeñas"

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz Moretón, ha llamado a la cautela sobre el crecimiento de la ciberdelincuencia en León, que no ha querido minimizar pero que, según ha puntualizado "muchas veces corresponde a cantidades pequeñas".

Aláiz ha presidido esta mañana los actos del 202 aniversario de la creación del Cuerpo Nacional de Policía, acompañado por el comisario principal, Miguel Ángel del Diego. Se otorgaron 35 menciones, entre las cuales destacaron dos cruces del Mérito Policial con distintivo blanco. Hubo otras 17 menciones y diplomas a los servicios prestados, siete a policías jubilados y nueve de corte honorario.

La ciberdelincuencia es "una tendencia nacional y entiendo que también aquí en León lo notáis en el día a día. Pero hay que mirarlo con contexto. Hay muchas estafas por internet en compras. A veces son delitos únicamente que, pues el supuesto dinero es muy pequeño, pero al final eso aumenta las estadísticas". No obstante, el subdelegado animó a denunciar los casos que se produzcan.

La dotación de medios materiales del Cuerpo Nacional de Policía en León "es muy amplia, por eso tenemos un gran número de vehículos y el parque móvil está totalmente renovado, pero sí tenemos que estar a la altura también en lo que son los espacios, por ello se está trabajando", dijo el subdelegado. "Insistiremos en la ampliación de la Comisaría".

"En medios humanos está cubierto más del 90% del catálogo", dijo. León "es una provincia segura, estamos muy por debajo de la media de criminalidad del resto de España. Hoy es un día para celebrar y agradecer la gran labor que realiza el Cuerpo Nacional de Policía", dijo el responsable provincial del Gobierno.

Por su parte, el comisario principal, jefe provincial de la Comisaría de Policía Nacional de León, Miguel Ángel del Diego Ballesteros, recordó que la Policía Nacional, creada en 1824, es una institución bicentenaria que se sustenta en las personas que la integran, en su vocación de servicio y en el compromiso de hombres y mujeres que han dedicado su vida a la protección de los demás. En sus palabras, tuvo un reconocimiento especial hacia los policías jubilados, a quienes definió como “veteranos y honorarios”, cuyo ejemplo y experiencia siguen siendo un referente para las nuevas generaciones.