León presentará esta semana su candidatura a la Agencia de Salud

El alcalde de León, José Antonio Diez, señaló ayer que se están dando los pasos necesarios encaminados a formalizar la candidatura para que la ciudad albergue la Agencia Estatal de Salud Pública. Recordó que en 2022 el Ayuntamiento aprobó una moción propuesta por él mismo que fue respaldada por todos los grupos políticos con representación municipal para solicitar al Gobierno central, dentro de la política de descentralización de sedes, que la Agencia Estatal de Salud Pública pudiera ubicarse en la ciudad.

El alcalde se reunió ayer con el presidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León, Álvaro Borge de Castro, la vocal del Colegio profesional, Pilar Rúa, el presidente del Sindicato de Veterinarios de León (Sivele-Uscal), Santiago de la Varga, y el presidente del Sindicato de Veterinarios de Castilla y León, Manuel Martínez, para abordar la candidatura.

El Colegio profesional y el Sindicato Veterinario han ofrecido su asesoramiento para la redacción de los aspectos técnicos de la memoria justificativa, y ultiman documentación en la que se exponen las fortalezas de León como eje veterinario, sanitario, farmacéutico y académico. «Evidentemente vamos a presentar la solicitud», confirmó el alcalde, que añadió que el hecho de abordar los trámites pertinentes «ha sido algo complejo» por la escasez de tiempo, ya que las bases se publicaron el pasado día 17 de diciembre y el plazo de presentación de las candidaturas concluirá el 17 de enero.

El Ayuntamiento se ha dirigido también a la Junta de Castilla y León para que apoye la candidatura leonesa a través de un acuerdo en Consejo de Gobierno. Además, se recaban otros apoyos de la Universidad de León, empresas, instituciones empresariales y se abordan las memorias técnicas.

También Asturias

Por su parte la consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, anunció ayer la presentación formal de la candidatura de Oviedo para acoger la sede de la agencia, una propuesta que el Ejecutivo autonómico defiende por la «trayectoria, solvencia y fortaleza» del sistema sanitario asturiano. El Principado formalizará esta semana la propuesta para que el Calatrava, un espacio con 18.000 metros cuadrados y con capacidad para hasta 300 profesionales, salas de reuniones, docencia y el apoyo del Palacio de Congresos, acoja la citada sede.