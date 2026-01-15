Los precios subieron en León menos que en el resto de España el último año pero aún así la compra se encareció un 2,5%

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en la provincia de León ha experimentado un ligero repunte en el último mes del año 2025. Según los datos definitivos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al mes de diciembre, el IPC registró una variación mensual positiva de una décima (0,1% aproximado en términos relativos, alineado con la dinámica provincial que suele seguir de cerca la autonómica y nacional), lo que ha elevado la tasa interanual hasta el 2,5%.

Este incremento interanual del 2,5% en León representa una moderación respecto a la media nacional, donde el IPC cerró diciembre en el 2,9% (una décima menos que en noviembre), según confirmación del INE. La diferencia se explica por particularidades locales en la cesta de la compra, como un menor peso de algunos componentes energéticos o un comportamiento más contenido en alimentos y servicios en la provincia.

En el conjunto de España, la moderación de la inflación en diciembre se debió principalmente al abaratamiento de los carburantes y lubricantes para vehículos (frente al encarecimiento del mismo mes de 2024), aunque contrarrestado parcialmente por el alza en alimentos y bebidas no alcohólicas, que subieron más que en diciembre del año anterior. La inflación subyacente (que excluye energía y alimentos no elaborados) se mantuvo en el 2,6% a nivel nacional.

Mientras, el Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,8 por ciento en Castilla y León en diciembre en tasa interanual, tres décimas menos que el mes anterior, que llegó al 3,1 por ciento, y una décima menos que en España que acabó 2025 al 2,9 por ciento, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en diciembre. Comunidad de Madrid presentó la tasa más elevada (3,7 por ciento) y Región de Murcia la más baja (2,4 por ciento) y Castilla y León es junto a Canarias, Andalucía y Melilla la octava menos inflacionista con ese 2,8 por ciento.

Además, el dato de diciembre es el más bajo registrado en Castilla y León desde agosto. No obstante, Castilla y León cerró 2024 al 2,7 por ciento, una décima menos que en 2025.

Por su parte, en términos mensuales, los precios aumentaron tres décimas por ciento tanto en Castilla y León como en España.

El mayor descenso de los precios respecto al mes anterior se registró en la partida de vestido y calzado, con un 0,9 por ciento menos, seguida de transporte (-0,5 por ciento), comunicaciones (-0,2 por ciento) y hoteles, cafés y restaurantes (-0,1 por ciento), sin cambios en las partidas de enseñanza, menaje y medicina.

Por su parte, el mayor incremento de los precios respecto a noviembre se anotó en ocio y cultura (3,0 por ciento), seguida de bebidas alcohólicas y tabaco (0,7 por ciento), vivienda (0,4 por ciento), alimentos y bebidas no alcohólicas (0,3 por ciento) y otros (0,2 por ciento).

En comparación con el año anterior el mayor aumento de los precios en Castilla y León se produjo en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,8 por ciento, seguida de bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,7 por ciento; restaurantes y hoteles, un 4,3 por ciento, y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3,4 por ciento.

En el lado contrario, el único descenso de los precios en tasa interanual se ha registrado precisamente en la partida de vestido y calzado, un -0,9 por ciento.

Por provincias, el mayor aumento de los precios se registró en Zamora, con un 0,4 por ciento más respecto a noviembre, seguida de Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid, las cinco con un 0,3 por ciento, como las medias autonómica y nacional. Por su parte, en Burgos subieron dos décimas, en León una y en Ávila se mantuvieron.

Salamanca ha cerrado 2025 como la provincia más inflacionista de Castilla y León, con un 3,4 por ciento, seguida de Soria y Valladolid, con un 3,0 por ciento. Las tres superan la media nacional del 2,9 por ciento.

A continuación se sitúa Palencia, que iguala la media autonómica del 2,8 por ciento, con el resto por debajo: Burgos, Segovia y Zamora (2,6 por ciento), León (2,5 por ciento) y Ávila (2,4 por ciento), la menos inflacionista que rebaja en medio punto la media nacional.