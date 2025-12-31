La cuesta de enero más empinada para los leoneses: todo lo que sube con el inicio del año

El encarecimiento de la cesta de la compra es una de las grandes preocupaciones de los hogares leoneses.oyana

Los leoneses enfrentan la cuesta de enero con la advertencia de una desaceleración de la economía, que sin embargo seguirá creciendo. Una fortaleza en los grandes datos a los que las economías domésticas se enfrentan con la sensación de que cada vez cuesta más afrontar los gastos y dedicar algo del presupuesto al ahorro. La vivienda es la gran preocupación de los ciudadanos, sin perder de vista la cesta de la compra. La inflación seguirá moderándose, en todo caso.

Para hacer frente a las escaladas y los nuevos precios que entran en vigor a partir de esta semana dos de los grandes colectivos de la provincia, los pensionistas y los empleados públicos, han visto cómo se revisan sus salarios para no perder poder adquisitivo, en el caso de quienes trabajan para las administraciones se dibuja además un horizonte a tres años en el que recuperar parte del poder adquisitivo perdido desde la gran crisis.

En cambio los otros muchos que dependen del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tendrán que esperar un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, aunque cuando lleguen cobrarán sus mejoras con efectos desde el 1 de enero.

Los transportes públicos mantienen sus descuentos, mientras los leoneses tendrán que afrontar un nuevo encarecimiento de las autopistas, a la espera de cómo se resuelven las reclamaciones pendientes en la del Huerna.

Y la parte impositiva, a la espera sobre todo de si se logran presentar y aprobar Presupuestos Generales del Estado, o si hay que afrontar una nueva prórroga. Todo con el horizonte del fin de los fondos Next Generation y la renuncia española a percibir miles de millones en ayudas.

IMPUESTOS MUNICIPALES

En León sube el agua. La polémica con la tasa de basura ha sido recurrente en los últimos meses en la capital leonesa, sobre todo después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que obligó al Ayuntamiento a anular la ordenanza que había aprobado para 2025. Eso obligó a retomar las condiciones de 2024, que se mantendrán el año que viene porque la norma está también recurrida.

En 2026 sí subirá la tasa de agua, un 2,3% para atender las necesidades del servicio y en línea con el IPC de cuando se aprobó la medida. Un incremento por debajo del tasazo de este año, cuando la tasa se encareció un 12% tras añadir a las tarifas de consumo y servicios 14,4 euros anuales para la modernización de las infraestructuras.

El resto de los impuestos y tasas municipales se mantienen, los más relevantes el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio) y licencias urbanísticas.

PRESIÓN FISCAL

Más impuestos, a la espera de los Presupuestos. A falta, un ejercicio más, de Presupuestos Generales del Estado, el próximo año comenzará teóricamente sin subidas de impuestos. Aunque en la práctica la recaudación de Hacienda sigue batiendo récords. Destaca la decisión de no deflactar la tarifa y tramos del IRPF, lo que implica que quienes incrementan sus salarios para compensar la inflación tengan que pagar más a la Agencia Tributaria.

En el año que entra sí se incrementarán las cotizaciones sociales, tanto las que pagan las empresas como las de los trabajadores. La base máxima de cotización se elevará un 3,9%; y la mínima se incrementará en la misma proporción en la que lo haga el SMI.

Sí se incrementan los impuestos relacionados con las medidas para sostener el sistema de pensiones. Como la denominada cuota de solidaridad, que se aplica a los salarios por encima de la base máxima.

Por su parte el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), también articulado para aumentar los ingresos de cara a mantener las pensiones, sube del 0,8 al 0,9% de la base de cotización de las contingencias comunes para todos los trabajadores. El empresario paga un 0,75% de la cuota y el trabajador el 0,15% restante. Los autónomos asumirán íntegramente el 0,9% del MEI. Eso sí, al final se congelan las bases y cuotas de cotización de los autónomos de cara al próximo años, después de dos intentos de revisarlo.

REVISIÓN DE TARIFAS

Las autopistas siguen al alza. El Ministerio de Transportes aprobó ayer mismo el incremento de los peajes del conjunto de las autopistas para el próximo año. En la provincia son la AP-66, entre León y Campomanes, y la AP-71 entre León y Astorga. A partir del próximo jueves las tarifas subirán entre un 3,64% y un 4.68%, en función de las condiciones específicas de cada concesión y de la parte de subvención que tengan.

En el caso de la primera están pendientes los recursos de Asturias y Castilla y León que pretenden la gratuidad de la autopista, después de que la Comisión Europea declarara ilegal la prórroga de la concesión, que en 2021 se extendió irregularmente hasta 2050. Así como las reclamaciones por los continuos perjuicios que este año ha causado tanto la reparación del argayo que desde noviembre de 2024 bloquea parte del trayecto como las continuas obras de los últimos meses, que han provocado también graves atascos.

ELECTRICIDAD Y CARBURANTES

El coste de la energía, pendiente de la red. Los cambios en el sistema eléctrico y de remuneración tendrán sus consecuencias en la factura de los usuarios, sobre todo por el aumento de los peajes y cargos. Ya a comienzos de este año la luz recuperó el 21% de IVA que se había rebajado en los dos años anteriores. Ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acaba de aprobar un incremento del 0,5% en los peajes de acceso a la red, con el argumento de financiar las inversiones necesarias, sobre todo después del apagón del pasado mes de abril. En cambio no se prevén fuertes incrementos en las principales materias primas, aunque la inestabilidad geopolítica deja todo en el aire.

Mientras los hogares y negocios con tarifa en el mercado libre tendrán incrementos que trasladarán las comercializadoras, el Gobierno aprobó este fin de año una nueva prórroga del bono social eléctrico. Aunque con rebajas respecto a los años anteriores: del 42,5% para personas vulnerables y del 57,5% para las vulnerables severas.

LOS PENSIONISTAS

Las pensiones siguen revalorizándose. La revalorización de las pensiones contributivas en León supondrá una inyección de 70 millones de euros en la economía local para el próximo año, tras la subida del 2,7% del IPC en noviembre. Incrementan las percepciones de los 140.884 pensionistas de la provincia. La pensión media que perciben los beneficiarios leoneses es de 1.315 euros mensuales (por catorce pagas), una cifra en la línea de las remuneraciones autonómica y nacional, y que con el nuevo incremento sumará 35 euros al mes. Serán casi 500 euros más al año lo que cobrarán, lo que para el conjunto del año y sumando todos los perceptores dejará en las cuentas de los pensionistas el próximo año 70 millones de euros a mayores.

EMPLEADOS PÚBLICOS

Los sueldos públicos ya tienen horizonte. Los salarios de los casi 31.400 empleados que trabajan para las distintas administraciones públicas en León suman este 2025 un 0,5% de incremento salarial al incremento del 2% que se les aplicó desde enero, y lo hacen con carácter retroactivo desde enero de 2024. Además el Gobierno pactó con los sindicatos una subida salarial del 11% hasta 2028, que se distribuirá en un 2,5% en 2025; un 1,5% en 2026, con una variable adicional del 0,5% vinculada a la evolución del IPC; un 4,5% en 2027 y un 2% para 2028.

REVISIÓN DEL MÍNIMO

El Salario Mínimo Interprofesional, a la espera. El SMI mantiene la misma cuantía que en 2025, 1.184 euros al mes por catorce pagas, hasta que el Ministerio de Trabajo logre un acuerdo con los agentes sociales para aplicar el incremento comprometido. Y entonces se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. Se baraja un incremento del 3,1% si se mantiene que no tribute el IRPF y del 4,7% si pasa a tributar. Propuestas que chocan con la posición de la patronal.

LA INFLACIÓN

El coste de la vida, pendiente de la cesta de la compra. La previsión del Banco de España es que el IPC pase del 2,7% del año que termina al 2,1% en 2026. Los precios seguirán creciendo, pero con menor intensidad después del fuerte incremento de los últimos años; aunque los hogares, que mantienen un fuerte impulso del consumo que es lo que más sostiene la economía, tienen la sensación de que su poder adquisitivo y su capacidad de ahorro merma cada año.

Está claro que llenar la cesta de la compra será más caro, a falta del dato de diciembre, con las que se han calificado como las Navidades más caras de la historia, lo que está claro es que a lo largo de 2025 los huevos se han encarecido más de un 30%, la carne de vacuno un 18%, el café más del 17% y el chocolate un 14,5%. También han subido las frutas, más del 9%, y el pescado y la leche. A comienzos de 2025 se eliminaron las subvenciones del IVA para los alimentos considerados básicos.

SUBVENCIONADOS

Los descuentos en el transporte se mantienen. El Ayuntamiento de León prorroga durante 2026 el descuento del 50% en todos los viajes, con una bonificación financiada en un 20% por el Gobierno y el 30% por el Ayuntamiento. El precio del billete con el bonobús ordinario se mantendrá en los 0,38 euros frente a los 0,75 que costaría sin bonificaciones; mientras que en los jóvenes es de 0,33 frente a los 0,65 euros habituales. Los pensionistas quedan en 0,15 frente a los 0,3 euros sin rebaja. En cuanto a las bonificaciones de la Junta, se prorroga la gratuidad del transporte público regular de viajeros por carretera, titularidad de la comunidad, para los menores de 15 años. La medida amplía su vigencia hasta el 30 de abril de 2026 y no introduce ningún cambio para los usuarios de la tarjeta Buscyl.

A nivel nacional el presidente del Gobierno anunció la creación de «un abono único de transportes en todo el país» que entrará en vigor a partir de la segunda quincena de enero. El precio está fijado en los 60 euros mensuales para adultos y 30 euros para los menores de 26 años. Y se prorrogan las ayudas vigentes para el transporte público de cara al año que entra.

Las tarifas de los aeropuertos también se incrementan, Aena ha anunciado un 6,44% más a partir del 1 de marzo, según decisión de la CNMC. Y eso repercutirá en el coste de los billetes.

EL COCHE ELÉCTRICO

Plan de electrificación del parque móvil. Este1 de enero en vigor entra en vigor el Plan Auto+, el nuevo programa anunciado por el Gobierno para incentivar la compra de coches eléctricos que sustituirá al Plan Moves III. Además, se prorroga la deducción del 15% en la declaración de la renta por la adquisición de este tipo de vehículos. Queda por resolver, sin embargo, cómo pagar las ayudas del plan Moves que se quedaron sin presupuesto en el incentivo gubernamental. Y está en cuestión cómo afectará la decision de prorrogar la vida de los vehículos de combustión a la que está resultando difícil entrada de los coches eléctricos en un mercado real que aún no cuenta con la infraestrucutra de repostaje suficiente.

EL GRAN GASTO

La vivienda, el gran problema por resolver. La vivienda sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos, ya no sólo de los jóvenes. La escasez de la oferta y la imparabale escalada de los precios hacen cada vez más difícil el acceso a un piso, y aunque las tensiones en el mercado inmobiliario leonés no son las que atenazan a las grandes ciudades el encarecimiento y las dificultades son generalizadas.

La compra de viviendas a través de la financiación hipotecaria se ha disparado este año, aunque sigue creciendo también el porcentaje de pisos que se compran sin acudir a los bancos, como forma de inversión.

Sólo entre enero y octubre de este año se firmaron en la provincia 3.073 hipotecas, casi un tercio más que las 2.132 firmadas en el mismo periodo de año anterior. Y se suscribieron cantidades de 308 millones de euros, cien más que en los dos ejercicios anteriores.

Los analistas calculan que los precios de la vivienda seguirán su senda ascendente, y aunque el euríbor pressenta incrementos moderados lleva ya cuatro meses al alza.

Tampoco los alquileres se libran, a pesar de los límites impuesos en los últimos años en 2026 vencen las cuotas protegidas con las medidas firmadas tras el coronavirus, y las actualizaciones de los contratos se verán afectadas.

AYUDAS EUROPEAS

Hacia el fin de los Fondos Next Generation. Se espera un acelerón en la inversión, antes de que finalicen en agosto los generosos fondos que debían haber regado la transformación económica a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Sin embargo las dificultades en la gestión y justificación de las ayudas y los proyectos ha hecho que el país haya perdido buena parte de los fondos a los que tenía acceso.

El Gobierno ha renunciado a una gran parte de los de los créditos, unos 60.000 millones de euros, que representan aproximadamente el 75% de lo disponible, ante a la imposibilidad de cumplir las reformas exigidas por la UE y al bloqueo político que sufre.

COMUNICACIONES

Telefonía e internet también suben. Los precios de las principales operadoras seguirán subiendo este año, de media un 8% con el nuevo año. Las tres grandes compañías (Telefónica, MasOrange y Vodafone) multiplican sus servicios combinados y es donde se producen los mayores incrementos, para hacer frente a las nuevas empresas low cost, que ofrecen mejores tarifas en los servicios de internet.

PAQUETERÍA

Correos aplica incrementos. El producto más utilizado, la carta nacional ordinaria, subirá desde el 1 de enero siete céntimos, hasta los 0,96 euros. Y el envío de paquetes también se encarecerá: un 5,5%, hasta los 17 euros por envíos de menos de un kilo.