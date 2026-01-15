Defensa duplica las plazas para militares: así es la nueva oferta pública del Ejército

Zona de acceso al acuartelamiento de la base del Ejército de Tierra Conde de Gazola, en Ferral del Bernesga.marciano pérez

El Ministerio de Defensa ha incrementado este año su oferta pública de empleo con 11.913 nuevas plazas destinadas a personal militar en servicio activo y alumnos con el fin de lograr el objetivo de 127.500 militares en activo en 2029.

Con esta oferta de empleo, que casi duplica el número de plazas ofertadas en 2017, Defensa pretende conseguir el personal necesario fijado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) en el Planeamiento de la Defensa a través del Objetivo de Capacidades Militares (OCM) para la plena operatividad de las Fuerzas Armadas.

Este Planeamiento prevé un objetivo de 127.500 militares en servicio activo en 2029, lo que supone un incremento global de 7.500 efectivos, tanto de cuadros de mando (oficiales y suboficiales), como de militares de tropa y marinería, según expone el Ministerio en una nota de prensa.

Este objetivo, dice Defensa, se está cumpliendo gracias a unas Ofertas de Empleo Público que representan el 120% de las pérdidas netas de efectivos y van a suponer una oferta total para el año 2026 de 11.913 nuevas plazas.

De esas plazas, 2.863 serán para ingreso en los centros docentes de formación de oficiales y suboficiales y 9.050 para acceder a la condición de militar de tropa o marinería a través de los dos ciclos previstos de ingreso.

El proceso de crecimiento de efectivos en servicio activo iniciado en 2018, revierte la pérdida de efectivos derivada de Ofertas de Empleo Público anteriores que no lograban cubrir las pérdidas de efectivos, llegando, en algunos casos, como los cinco años que abarcan el periodo 2010-2014, a tasas prácticamente nulas en las que se reponía exclusivamente el 10% de las pérdidas netas de efectivos.

Con este Planeamiento de efectivos quedan garantizadas las necesidades operativas de personal militar existentes y se da respuesta a nuevas capacidades emergentes como la Ciberdefensa, nuevos dominios del Ejército del Aire y del Espacio, así como la mayor demanda de las estructuras de mando y control en las Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa (OTAN, UE).