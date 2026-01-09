El Grosa copa 26 plazas de una oferta de récord del Ejército para León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El 2026 trae un regalo en forma de plazas para las unidades militares del Ejército de Tierra y para la Academia Básica del Aire. Defensa ha sacado para los tres ejércitos, a nivel nacional, 4.527 plazas de tropa y marinería, de las que 86 tienen como destino las bases leonesas. Una cifra de récord con 68 en el Ejército de Tierra y 18 en el Ejército del Aire y del Espacio. Un récord teniendo en cuenta que el año pasado, entre los dos ciclos, para León tan sólo se convocaron 27 vacantes (19 en la primera llamada, que se hace en enero, y 9 más en la de junio).

De esas 68 plazas, 25 son para el Grupo de Obtención por Sistemas Aéreos IV/1, conocido como el Grosa y dependiente del Regimiento de Inteligencia, con sede en Valencia. Esta puntera unidad de drones, que estuvo a punto de irse de León en 2021, será una de las destinatarias del Sirtap, el nuevo vehículo aéreo no tripulado diseñado y construido por Airbus en España y del que Defensa ha adquirido sistemas tanto para el Aire y el Espacio —que opeararán en el futuro Grupo 24 desde la Base Aérea de León—, la Armada y Tierra, con cuatro sistemas completos para el Grosa.

La llegada del Sirtap ha forzado a la ampliación de la plantilla del Grosa que verá de este modo aumentada su plantilla, actualmente con una «fuerza presente» de un centenar de soldados, aunque cuantitativamente cuenta con cerca de medio centenar más. Junto con esos 25 nuevos militares para este grupo se suma una plaza más bajo la designación de Chapa y Soldadura.

El resto de las plazas del Ejército de Tierra son 20 para el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña 63, en su unidad de Conde de Gazola, otras 20 para el Regimiento de Artillería de Campaña 11 además de otras dos para el servicio de Mantenimiento de Vehículos de la base de Ferral del Bernesga.

En el caso de la Academia Básica del Aire y del Espacio, las incorporaciones serán 18, con destinos variados que recibirán soldados en cantidades muy pequeñas. De hecho, la mitad de las plazas ofertadas tendrán como destino el servicio de Hostelería y dos son de Auxiliar de Mantenimiento Aeromecánico. Las plazas que se convocan para la academia de La Virgen son unas de las más demandadas y siempre tienen una nota de corte muy alta, por encima del siete e incluso del 8. Las plazas son pocas y el interés es muy alto.

El interés de los leoneses por entrar al Ejército se mantiene frente a otras opciones laborales. Pese a la indiferencia que se fragua en otras provincias, en León las plazas se cubren y mantienen una gran demanda, como quedó patente en 2025, pese a las exigencias de más salario, del actual contexto geopolítico y del contrato hasta los 45 años. Fuentes militares esperan que este aumento de plazas para las unidades leonesas hagan de «efecto llamada» y generen mucho más interés que en anteriores convocatorias.

En la provincia de León la plantilla del Ejército se aproxima ya a los cuatro mil soldados. El grueso están en Conde de Gazola, que además de las diferentes unidades del Mando de Artillería de Campaña acoge al quinto batallón de la Unidad Militar de Emergencias, con medio centenar de integrantes. Está pendiente la llegada de la Udrume. La Academia Básica del Aire roza los dos mil y el acuartelamiento de Santocildes, en Astorga, con otro medio millar de efectivos.