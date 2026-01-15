La Junta y ayuntamientos de León y San Andrés impulsan el plan regional del Camino de la Raya

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ámbito objeto de actuación, localizado entre la localidad de Trobajo del Camino y las pedanías leonesas de Armunia y Oteruelo, requiere una planificación coordinada y actualizada que permita resolver la descoordinación existente entre los planeamientos generales de ambos municipios y dar respuesta a las nuevas necesidades territoriales, económicas e industriales y de movilidad del área metropolitana de León.

El Plan Regional, de naturaleza transformadora, tiene como objetivo principal la creación de un polo industrial estratégico capaz de conectar y vertebrar las zonas industriales ya consolidadas, integrando el Parque Tecnológico de León y su ampliación con las instalaciones industriales existentes en Trobajo del Camino. Para ello, se plantea la ordenación del vacío territorial existente entre estos enclaves y la reorganización integral de los sectores de suelo urbanizable incluidos en el ámbito.

Uno de los ejes fundamentales de la propuesta es la definición de un nuevo viario estructurante norte-sur que reorganizará la movilidad de todo el ámbito y permitirá desviar el tráfico pesado que actualmente discurre por la Avenida Párroco Pablo Díez, coincidente con el Camino de Santiago, hacia la carretera de circunvalación (N-120). Esta actuación mejorará la seguridad vial, la funcionalidad del tráfico y la calidad urbana, además de proteger un itinerario patrimonial de primer orden. Asimismo, se plantea la revisión de la conexión viaria este-oeste en el término municipal de León para adaptarla a las nuevas necesidades funcionales del área.

El Plan Regional contempla también la revisión de los usos y parámetros urbanísticos de los distintos sectores para adecuarlos a la realidad socioeconómica actual, favoreciendo un desarrollo equilibrado y sostenible. En este proceso se presta especial atención a la valorización de los elementos territoriales y patrimoniales existentes, como la presa del Bernesga, la antigua calzada romana entre Legio VII y Asturica Augusta y el propio Camino de Santiago, integrándolos en el nuevo modelo urbano mediante espacios libres y zonas verdes.

Por su magnitud y características, el Plan Regional del Camino de la Raya se configura como una actuación de interés regional y de carácter supramunicipal, que trasciende el ámbito local y refuerza la cooperación entre administraciones para impulsar un modelo de desarrollo territorial más competitivo, ordenado y sostenible.

Con la puesta en marcha de este plan, la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos implicados reafirman su compromiso con una planificación territorial estratégica, coordinada y orientada al interés general, clave para el desarrollo futuro del área metropolitana de León.