Los ayuntamientos de León, Onzonilla y Santovenia contarán con financiación de la Junta para el Polígono Industrial

El alcalde de León, José Antonio Diez, se ha reunido con el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y con los alcaldes de Onzonilla y Santovenia, Diego Lorenzana, y María Villagrasa, respectivamente, para la próxima implementación de un Plan de Inversiones que elaborará el patronato que gestiona el Polígono Industrial de León, integrado por representantes de los tres municipios. Dicho Plan abordará una mejora de las infraestructuras del polígono, que el consejero comprometió ser apoyado económicamente por la Junta en el marco de la próxima convocatoria de ayudas a polígonos industriales del Instituto de Competitividad Empresarial.

La reunión celebrada ayer en la sede del Ayuntamiento de León partió de gestiones realizadas por integrantes del consorcio ante la Junta. En el encuentro entre el consejero Suárez-Quiñones y los tres alcaldes, José Antonio Diez de León, Diego Lorenzana de Onzonilla, y María Villagrasa, de Santovenia de la Valdoncina, los regidores municipales pusieron de manifiesto al consejero la necesidad de la reparación y mejora del viario del polígono, la mejora de los servicios como la dotación de un aparcamiento y otras actuaciones que permitan modernizar el polígono industrial al servicio de las importantes empresas que están allí establecidas y las que se establezcan. Una actuación que el consejero consideró adecuada y necesaria a fin de promover la competitividad de dicho polígono, comprometiendo el apoyo de la Junta de Castilla y León en el marco de la convocatoria de subvenciones a polígonos industriales que se abrirá en el mes de febrero próximo.

El polígono, que cuenta con una superficie de 1.860.000 metros cuadrados, vio la luz a finales de los años setenta y se construyó una segunda fase en 2002. Dista 5 km del casco urbano de la ciudad de León y está muy bien comunicado con la autovía León-Benavente-Madrid, que a su vez enlaza con la A-66 a Asturias y con la AP-71 a Astorga, con la Autovía A-6 y a 2 km con la autovía A-231 a Burgos, también está comunicado con la Nacional N-VI y la Nacional 630.

El apoyo de la Junta de Castilla y León al proyecto de inversiones del polígono se encuadra en la política llevada a cabo por la Consejería de Economía y Hacienda con la instrumentación de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la empresa pública dependiente de esta Sociedad de Medio Ambiente e Infraestructuras de Castilla y León (SOMACYL), a fin de dotar a la Comunidad de un portfolio de polígonos industriales y logísticos con suelo de calidad, equipado con los mejores servicios, energía renovable y competitivo, que sea atractivo para el establecimiento empresarial y por tanto genere la actividad económica y el empleo y por tanto el crecimiento y la calidad de vida en nuestra Comunidad.

En esa línea de actuación se trabaja en generar 1.400 hectáreas de nuevo suelo industrial en las nueve provincias de Castilla y León, con una inversión de más de 250 millones de euros, y también se apoya a los polígonos industriales de titularidad municipal, como es el caso del de Onzonilla, en el marco de una línea de convocatoria de ayudas por parte del Instituto de Competitividad Empresaria (ICECYL) dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda.

La actuación de la Junta en la provincia de León en polígonos industriales, se integra por las importantes inversiones superiores a los 100 millones de euros en los polígonos industriales de su titularidad de Villadangos del Páramo, Parque Tecnológico de León, Polígono de El Bayo en el Bierzo y también por la previsión de dos nuevos enclaves industriales en Villablino y Cistierna, además del apoyo a los polígonos industriales municipales de la Llanada en Ponferrada y ahora del polígono de Onzonilla en León.