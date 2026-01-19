San Andrés activa un plan de choque en limpieza con 20 nuevos operarios

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Después del rosario de críticas y de las toneladas de basura que se acumularon durante días en las vías públicas de San Andrés del Rabanedo, el equipo de Gobierno asegura que reforzará la plantilla operativa del Ayuntamiento para dar respuesta al cuidado de las calles y las zonas verdes del municipio, como insistentemente demandan los vecinos.

A finales de este mismo mes, el tercer municipio de la provincia prevé incorporar a 20 nuevos trabajadores procedentes del programa EmpleaCyL, una inyección de personal que permitirá intensificar las labores de mantenimiento durante los próximos seis meses.

El despliegue se centrará en áreas críticas para el día a día del municipio. En concreto, la cuadrilla municipal sumará diez nuevos barrenderos para la limpieza viaria, ocho jardineros destinados al cuidado de parques y dos conserjes para reforzar la atención en edificios públicos.

El proceso de selección, realizado esta misma semana en dependencias municipales, ha incluido una reserva de tres plazas para personas con discapacidad, cumpliendo con los criterios de inclusión del programa.

Esta iniciativa cuenta con una subvención de 226.000 euros de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Desde el equipo de Gobierno leonesista se subraya que esta medida es «doblemente eficaz», ya que no solo garantiza un municipio más limpio y cuidado, sino que ofrece una oportunidad de inserción laboral a ciudadanos del municipio en situación de desempleo.

Nueva convocatoria en marzo

Más allá de este refuerzo inmediato, San Andrés mantiene abierta su apuesta por las políticas activas de empleo. El consistorio recuerda que sigue abierto el plazo de inscripción para los programas mixtos de formación y empleo, que ofertan otras 20 plazas adicionales. Estos talleres, que comenzarán en marzo, permitirán a los participantes obtener certificados de profesionalidad mientras perciben un salario, mejorando sus opciones de futuro en el mercado laboral leonés. UPL confía en equilibrar la calidad de los servicios básicos para que tanto los núcleos principales como las zonas periféricas presenten un aspecto cuidado y renovado en primavera.