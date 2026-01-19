Domínguez asume la abadía de Minerva con el reto de mantener 4 siglos de historia

La iglesia de San Martín, en el corazón del Barrio Húmedo, fue escenario de un relevo de hondo calado para la Semana Santa leonesa. José María Domínguez tomó ayer posesión como nuevo abad de la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz, al finalizar Alejandro García su mandato.

Al acto, cargado de la sobriedad y el simbolismo que caracterizan a esta penitencial, acudió la Junta de Seises y representantes de diversas hermandades de la ciudad. Domínguez, que hasta ahora desempeñaba funciones de tesorero y seise de pasos tan emblemáticos como la Virgen de la Soledad o el Flagelado, asume el báculo con el compromiso de guiar a los más de 1.800 hermanos durante el próximo bienio (2026-2027). Durante la ceremonia se bendijeron las medallas de los nuevos oficiales y se recordó la importancia de la cofradía fundada en 1612.