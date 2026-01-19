Nicanor Sen traslada su “apoyo” a los familiares de los fallecidos en Adamuz

El delegado del Gobierno asiste en León al minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)Campillo

Publicado por Miriam Badiola / ICAL León Creado: Actualizado:

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, trasladó hoy un mensaje de “condolencia, ánimos y apoyo” a las familias de las 39 víctimas mortales del accidente ferroviario registrado ayer en el término municipal de Adamuz (Córdoba), así como un deseo de “pronta recuperación” a los heridos para que “puedan regresar a sus domicilios cuanto antes”.

De igual manera, quiso agradecer a todos los vecinos de Adamuz por “el excelente apoyo que han prestado a todas las víctimas en unos momentos muy difíciles y con la noche encima”, así como “el trabajo que han realizado, están realizando y van a seguir realizando absolutamente todos los medios de Protección Civil, los servicios de Emergencia, los sanitarios, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Estado, la Unidad Militar de Emergencias y todos los voluntarios que trabajando en una situación muy triste”.

Una situación en la que, según trasladó Nicanor Sen, por el momento todavía se desconoce si hay algún castellano y leonés entre las víctimas, aunque confió en poder tener dicha información “a lo largo de las próximas horas”, informa Ical.

El minuto de silencio celebrado ante la Subdelegación del Gobierno en León contó también con la participación de otros representantes políticos, como el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, o el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, y sociales, como la rectora de la Universidad de León, Nuria González, el presidente de Cruz Roja León, Daniel Hernández, o la presidenta de Cáritas Diocesana León, Aurora Baza.