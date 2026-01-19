León guarda silencio en memoria de las víctimas del descarrilamiento en Adamuz

Minuto de silencio en la Diputación de León por el descarrilamiento en Ademuz (Córdoba).RAMIRO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La comunidad política de León se ha reunido en la Diputación de León para guardar un minuto de silencio en memoria de los fallecidos, víctimas y familiares del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba). Este lunes el balance de muertos ya alcanza las 39 víctimas mortales, aunque las autoridades auguran que este número aumentará en las próximas horas. El número de heridos asciende a más de 100, parte de ellos en estado crítico.

La ciudad ha querido unirse al resto de España para honrar la memoria de los viajeros, maquinistas y personal de tripulación que sufrieron el trágico suceso.