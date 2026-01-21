Último día para solicitar plaza y viajar con el Club de los 60

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hoy es el último día para que los socios del Club de los 60 presenten la solicitud para las campañas de este año, que incluyen destinos como Japón, un crucero por el Rin o París y el Valle del Loira. Para la provincia de León, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que gestionar el programa, ha reservado 5.102 plazas a repartir entre la treintena de destinos ofertados este año.

La novedad de este año es que, los que hayan obtenido una plaza contarán con el respaldo de 35 agencias de viajes locales —en León, Ponferrada, Astorga y La Bañeza— en las que podrán reservar y gestionar sus viajes. El plazo para solicitar una plaza concluye hoy en las tres modalidades presencial, telefónica y online.

El sorteo se realizará el 3 de febrero y el listados de los adjudicatarios como de las personas que entran en reserva de cara a los viajes de primavera se harán públicos el día 5 de febrero. En cuanto a los de otoño, se hará públicos el 10 de julio, mientras que, para los de Navidad, habrá que esperar al 10 de septiembre. Aquellas personas que no hayan obtenido destino pasan a formar parte de las listas de reserva, por lo que, en el caso de que se produzcan renuncias, tienen opciones de lograr plaza en uno de los viajes.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha convocado un total de 28.454 plazas, 257 más que en la edición anterior, de las cuales 12.588 se reservan al turno de primavera y 15.866 para otoño y Navidad. De los 30 viajes ofertados, 17 corresponden a destinos internacionales, entre los que se encuentran, como novedades, Japón, un crucero fluvial por el Rin y un viaje combinado para París y el valle del Loira. Teniendo en cuenta éxito del pasado año, se repite el crucero por el Danubio. Los 13 restantes son enclaves nacionales, entre los que destacan destinos como Mallorca o Tenerife. Además, se incluyen 2 trayectos dentro de la modalidad «viajes para todos» a Sevilla y Valencia, abiertos a personas con discapacidad o con necesidad de apoyos especiales. El pasado año viajaron desde León casi 5.000 personas a los diferentes destinos, los cuales han sido cuidadosamente evaluados para que cumplan con los objetivos del programa y las expectativas de los socios.