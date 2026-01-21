Excelente cosecha de sumilleres en León

Una iniciativa que nace con vocación no sólo de continuidad, sino de crecer para convertirse en un referente nacional en la promoción y formación de futuros sumilleres, profesionales del vino que respondan a las expectativas que tanto empresas como consumidores demandan en un mundo cada vez más exigente, y que demanda una generación de expertos marcados por la excelencia.

La Facultad de Veterinaria de la Universidad de León acogió ayer el I Campeonato de Sumillería para Escuelas de Hostelería de Castilla y León, organizado por la Asociación de Sumilleres de León (Asle), profesores de las escuelas de FP en la especialidad de Servicios de Restauración, la propia ULE y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), ademas de consejos reguladores de la Comunidad, sobre todo los de Rueda y Cigales.

León estuvo representada por el alumno ganador de este primer campeonato, Jonathan López Fernández, y por Beatriz García Alonso, alumnos del CIFP Ciudad de León de León, acompañados de su tutora María Ángeles Fuertes García. Participaron también los centros de FP Rodríguez Fabrés de Salamanca, Felipe VI de Segovia, La Flora de Burgos y el instituto Diego de Praves de Valladolid. Subieron también al podium en segundo lugar, Clara Navas Candelera del Rodríguez Fabrés, y Lizet Juliana Ruíz Rodríguez de La Flora.

Los profesionales destacaron el excelente nivel de los alumnos participantes.Virginia Moran

Los alumnos realizaron varias pruebas teóricas y prácticas, que el jurado, compuesto por profesionales de prestigio nacional, valoró y destacó la alta cualificación de los participantes. Y eso permite adelantar un gran futuro para estos alumnos.

Entre los objetivos del campeonato, según destacaron sus organizadores, están poner en valor la profesión del sumiller, contribuir a la formación y capacitación de los futuros profesionales y la difusión de los productos enológicos de Castilla y León.

Aunque su punto de mira es mucho más ambicioso, ya que se pretende que este primer encuentro sea el germen de futuras ediciones en las que participarán alumnos de centros formativos de otras autonomías. El objetivo es convertir a la cita leonesa en un referente de la formación en sumillería a nivel nacional.

El presidente de Asle, Adolfo Benítez, agradeció la participación de los centros de FP de Castilla y Leon, así como el apoyo de las instituciones y denominaciones de origen que han colaborado en la organización de este primer encuentro, respaldado también por la Universidad de León y el Itacyl.