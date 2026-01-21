León impulsa su oferta turística con un eclipse solar y Gaudí en el horizonte

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

León ha exhibido este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) su propuesta turística para 2026 bajo el concepto de "Territorio Gaudí", con el centenario de la muerte del arquitecto catalán como uno de los principales ejes, y ha reivindicado además la idoneidad de la provincia para la observación del eclipse solar total previsto el próximo 12 de agosto.

El Consorcio Provincial de Turismo ha presentado esta oferta a través de un audiovisual centrado en los dos edificios diseñados por Gaudí en la provincia: la Casa Botines, en la capital, y el Palacio Episcopal de Astorga, dos de las tres únicas obras del arquitecto fuera de Cataluña.

El resto de actos previstos inicialmente fueron cancelados como muestra de respeto al luto oficial decretado tras el accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz.

El diputado provincial de Turismo, Octavio González, ha comenzado su intervención trasladando las condolencias de la institución a las familias de las víctimas y recordando también el accidente ferroviario registrado esta semana en Cataluña, antes de explicar que el protagonismo de la presentación recaía en el audiovisual como homenaje a la figura de Gaudí y a su legado en León.

González ha subrayado que Casa Botines y el Palacio de Astorga no solo son dos hitos patrimoniales, sino también elementos con una profunda dimensión social y cultural que permiten situar a la provincia como un destino singular dentro del mapa turístico nacional.

"Son dos auténticos emblemas que refuerzan la identidad de León como Territorio Gaudí", ha señalado recordando que se trata de dos de las tres únicas creaciones del arquitecto fuera de su comunidad de origen.

Otro de los grandes atractivos presentados en Fitur ha sido el turismo estelar, impulsado este año por la previsión del eclipse solar del 12 de agosto, un fenómeno astronómico que podrá observarse en condiciones óptimas desde amplias zonas de la provincia.

González ha destacado que León será uno de los enclaves privilegiados para contemplar este acontecimiento "histórico", tanto por la calidad de sus cielos como por la existencia de extensas áreas con muy baja contaminación lumínica.

La propuesta del Consorcio Provincial de Turismo se completa con la puesta en valor del reconocimiento SIPAM (Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial) Montañas de León, concedido por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Este distintivo abarca 97 municipios y cerca de 171.000 habitantes, y reconoce prácticas agrícolas tradicionales ligadas a la sostenibilidad y al aprovechamiento del territorio.

González ha precisado que se trata de un proyecto en el que "el turismo sostenible y la agroalimentación van de la mano para beneficiar al conjunto de la provincia".

En el acto ha intervenido también el alcalde de León, José Antonio Diez, quien ha abierto su discurso con un recuerdo a las víctimas de ambos accidentes ferroviarios y ha defendido la consolidación de la ciudad como uno de los principales destinos de turismo de interior del país, con más de 500.000 visitantes anuales y en torno a 700.000 pernoctaciones.

Diez ha destacado que 2026 estará marcado por la figura de Urraca I de León, primera reina soberana de Europa, con motivo del 900 aniversario de su fallecimiento.

El programa conmemorativo contará con una gran exposición que reunirá más de 60 obras de arte y documentos inéditos en León, además de un congreso internacional que reunirá en mayo a destacados especialistas en Edad Media para analizar su reinado.

El alcalde ha recordado también otros ejes de la oferta turística de la ciudad, como el Año Gaudí, el impulso al turismo astronómico y la mejora de las infraestructuras culturales.

En este ámbito, ha señalado la incorporación de 'Nonia', un asistente virtual basado en inteligencia artificial destinado a mejorar la experiencia de los visitantes.

Asimismo, ha avanzado que el Palacio de Exposiciones de León contará a lo largo de 2026 con un nuevo auditorio para 500 personas y un ágora que ampliará los usos del recinto, con el objetivo de convertirlo en uno de los principales espacios para congresos y exposiciones del norte del país.

Como cierre de la jornada, representantes del Consorcio Provincial de Turismo y del Ayuntamiento de León han mantenido un encuentro con la presidenta de Paradores Nacionales, Raquel Sánchez, previo al acto de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), a cuyos responsables invitaron a visitar León en un año que consideran clave por la concentración de hitos culturales y turísticos.