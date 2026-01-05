Diario de León

Los delincuentes informáticos saquean a los leoneses con 14 ciberestafas cada día

Los ciberdelitos representan ya el 40% de los crímenes cometidos en la provincia de León

El aumento del uso de Internet en la vida cotidiana ha elevado las amenazas a las ciudadanos.

El aumento del uso de Internet en la vida cotidiana ha elevado las amenazas a las ciudadanos.ramiro

Abigail Calvo
Publicado por
Abigail Calvo
León

Creado:

Actualizado:

Los ciberdelitos están a la orden del día y van en aumento. Sólo los leoneses sufren una media de 14 ciberestafas al día, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior. Desde enero a septiembre han sido 3.778 las infracciones penales cometidas en la provincia por medios cibernéticos, lo que supone un incremento de casi quince puntos respecto al año pasado. Un dato que representa ya el 40% de los delitos en los que intervienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de León.

Desde el Incibe concretan que para avanzar en la detección de los ciberdelitos es fundamental la colaboración ciudadana, porque permite interceptar a tiempo casos de fraude y localizar así lugares desde donde se publican páginas fraudulentas, se emiten mensajes maliciosos y se almacenan datos robados de los usuarios. Porque las ciberestafas también tienen un millar de caras y de vertientes y van al alza.

Las ciberestafas más comunes son los phishing o correos falsos, smishing, los SMS fraudulentos y el vishing, las engañosas. En todo estos casos se busca robar datos sensibles de la persona para después acceder, por ejemplo, a sus cuentas o chantajearles. El incremento de las compras online también genera problemas como los llamados ransomware o el secuestro de datos y la suplantación de identidad. En todos se emplea la ingeniería social para manipular a la víctima y obtener dinero o información confidencial. Desde el Incibe explican que la ingeniería social «es una técnica que se basa en la manipulación de las personas para conseguir que realicen alguna acción sin ser conscientes de que están siendo engañados». Y a ello recurren los ciberdelincuentes, que ¡ utilizan estas técnicas de forma muy depurada para conseguir información valiosa, como contraseñas o información personal de los usuarios, también para acceder a sus cuentas bancarias u de otros sistemas online de su interés con el fin de obtener algún tipo de beneficio, que generalmente será económico, a través de la exigencia de pagos para que la víctima recupere la información robada.

Dentro de los ciberdelitos que reoge la estadística ministerial sobre las infracciones penales registradas en el último año, las estafas informáticas son las más comunes y, de hecho, lo que se cataloga como «otros ciberdelitos», ha descendido un 5,5% en el último periodo. La capital leonesa concentra más de 1.200 de los ciberdelitos contabilidades en la provincia (con un incremento cercano al 20%, mientras que en Ponferrada se han registrado 555, lo que supone más de un 12% respecto al mismo periodo del año anterios. En San Andrés aumentaron un 10,7%, alcanzando los 310 casos. Así, estos tres municipios, los de mayor población, concentran el 56% de los casos.

Castilla y León forma a los ciudadanos para reducir los riesgos

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, firmó recientemente un Protocolo General de Actuación con Fortinet, empresa «líder mundial» en ciberseguridad, para «reforzar la formación y la sensibilización en ciberseguridad entre la ciudadanía y empleados públicos de la Comunidad». El acuerdo establece un marco de colaboración para impulsar acciones formativas prácticas, sencillas y entendibles, en el marco del programa CyL Digital, que permitan a los ciudadanos desenvolverse con mayor seguridad en el entorno digital y protegerse frente a riesgos como fraudes, estafas online o suplantaciones de identidad. La formación también irá orientada a los propios formadores de los espacios CyL Digital. Durante el acto de firma, Sanz Merino subrayó que la ciberseguridad ya no es una cuestión técnica, «sino una cuestión cotidiana que afecta a la vida diaria de las personas». En este sentido, señaló que formar a la ciudadanía para que utilice Internet y los servicios digitales de forma segura «es una responsabilidad pública y una parte esencial de la transformación digital» que se «impulsa» en Castilla y León». El protocolo desarrollará charlas, cursos presenciales, seminarios online y acciones de sensibilización dirigidas a distintos colectivos, con especial atención a las personas mayores y a quienes se encuentran en riesgo de exclusión digital. Las actuaciones se llevarán a cabo preferentemente en los Espacios CyL Digital, en otros centros asociados a este programa. Esta colaboración se apoya en una idea clara, «la digitalización solo es un avance real si va acompañada de seguridad y confianza», detaló Sanz Merino. «El acuerdo se centra en contenidos prácticos, comprensibles y útiles», sentenció.
tracking