Los delincuentes informáticos saquean a los leoneses con 14 ciberestafas cada día

Los ciberdelitos están a la orden del día y van en aumento. Sólo los leoneses sufren una media de 14 ciberestafas al día, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior. Desde enero a septiembre han sido 3.778 las infracciones penales cometidas en la provincia por medios cibernéticos, lo que supone un incremento de casi quince puntos respecto al año pasado. Un dato que representa ya el 40% de los delitos en los que intervienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de León.

Desde el Incibe concretan que para avanzar en la detección de los ciberdelitos es fundamental la colaboración ciudadana, porque permite interceptar a tiempo casos de fraude y localizar así lugares desde donde se publican páginas fraudulentas, se emiten mensajes maliciosos y se almacenan datos robados de los usuarios. Porque las ciberestafas también tienen un millar de caras y de vertientes y van al alza.

Las ciberestafas más comunes son los phishing o correos falsos, smishing, los SMS fraudulentos y el vishing, las engañosas. En todo estos casos se busca robar datos sensibles de la persona para después acceder, por ejemplo, a sus cuentas o chantajearles. El incremento de las compras online también genera problemas como los llamados ransomware o el secuestro de datos y la suplantación de identidad. En todos se emplea la ingeniería social para manipular a la víctima y obtener dinero o información confidencial. Desde el Incibe explican que la ingeniería social «es una técnica que se basa en la manipulación de las personas para conseguir que realicen alguna acción sin ser conscientes de que están siendo engañados». Y a ello recurren los ciberdelincuentes, que ¡ utilizan estas técnicas de forma muy depurada para conseguir información valiosa, como contraseñas o información personal de los usuarios, también para acceder a sus cuentas bancarias u de otros sistemas online de su interés con el fin de obtener algún tipo de beneficio, que generalmente será económico, a través de la exigencia de pagos para que la víctima recupere la información robada.

Dentro de los ciberdelitos que reoge la estadística ministerial sobre las infracciones penales registradas en el último año, las estafas informáticas son las más comunes y, de hecho, lo que se cataloga como «otros ciberdelitos», ha descendido un 5,5% en el último periodo. La capital leonesa concentra más de 1.200 de los ciberdelitos contabilidades en la provincia (con un incremento cercano al 20%, mientras que en Ponferrada se han registrado 555, lo que supone más de un 12% respecto al mismo periodo del año anterios. En San Andrés aumentaron un 10,7%, alcanzando los 310 casos. Así, estos tres municipios, los de mayor población, concentran el 56% de los casos.