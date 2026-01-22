Diario de León

Una octogenaria es atropellada en el barrio del Crucero

La víctima alega dolor en la cadera

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.

María Martínez Peña

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha vuelto a recibir un aviso por un nuevo accidente durante la tarde de este jueves.

En concreto, la alerta se dio a las 19.40 horas, cuando un turismo ha atropellado a una mujer de 84 años en la calle Relojero Losada, a la altura del número 6. 

La víctima, que alega dolor en la cadera, ha sido atendida por una ambulancia del Sacyl. 

El cuerpo de la Policía Nacional y de la local también se han desplazado hasta el lugar de los hechos para reestablecer el control de la situación. 

