Una octogenaria es atropellada en el barrio del Crucero

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha vuelto a recibir un aviso por un nuevo accidente durante la tarde de este jueves.

En concreto, la alerta se dio a las 19.40 horas, cuando un turismo ha atropellado a una mujer de 84 años en la calle Relojero Losada, a la altura del número 6.

La víctima, que alega dolor en la cadera, ha sido atendida por una ambulancia del Sacyl.

El cuerpo de la Policía Nacional y de la local también se han desplazado hasta el lugar de los hechos para reestablecer el control de la situación.