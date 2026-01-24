León sólo quita dos nombres franquistas de un callejero en el que perviven otros 21

Cuando se va para seis años desde que el Área de Historia Contemporánea de la Universidad de León entregó su trabajo de investigación histórica para cumplir con la Ley de Memoria Democrática, el Ayuntamiento de León reescribirá otras dos líneas del callejero para cumplir con la legislación vigente.

Quedarán por delante todavía otras 21 vías con nombres de homenaje franquista y exaltación del Régimen, después de que el Ayuntamiento saque adelante la propuesta para renombrar Alférez Provisional como Reina Elvira Menéndez, en reconocimiento a “la monarca consorte de León por su matrimonio con el Rey Ordoño II”, y Pilotos Regueral como vía de los Museos, motivado en que radica en “la zona central histórica donde se concentran varios museos importantes”.

El cambio de Alférez Provisional, ubicada entre San Agustín y la plaza de la Inmaculada, se razona en el informe por su vinculación a la “figura militar de máximo protagonismo creada por el bando sublevado durante la Guerra Civil española”. Ante la “necesidad de mandos intermedios capacitados en el bando rebelde, debido a las numerosas bajas sufridas en dicha posición militar”, los “nuevos alféreces provisionales _es decir, cuyo compromiso se extinguiría cuando acabase la guerra_ solían ser voluntarios, pertenecientes a Falange o a la sección carlista, con estudios _el mínimo era tener el título de bachiller_, en buena forma física y con 20 años cumplidos”. “Muchos de ellos murieron en los frentes, lo que condujo a que Franco ensalzase su figura”, se expone en el documento de la comisión de expertos.

La calle Alférez Provisional se rebautizará como Reina Elvira Menéndez.Ramiro

Está connotación hizo que León aprobase poner "Alférez Provisional" en el pleno del Ayuntamiento de León del 9 de noviembre de 1961 a la calle que antes se había denominado travesía de Madrid, Valencia de Don Juan y San Agustín. Ahora se bautizará Reina Elvira Menéndez, en referencia a la consorte del rey Ordoño II, cuya calle estará separada sólo de esta por Alcázar de Toledo, una de las vías franquistas que quedan pendientes de cambiar.

El otro nombre que desparecerá del callejero de León es Pilotos Regueral, que va desde Santo Domingo al Cid. Antes se llamó Pósito o La Alhóndiga, pero el 11 de junio de 1942 se cambió “en memoria a los dos aviadores del mismo apellido que dieron su vida al servicio de España". El Ayuntamiento de León ya propuso en 2022 retirar la denominación para cambiarla por Juan Homs y Botines, en homenaje al emblemático empresario catalán que dio origen al edificio diseñado por Antonio Gaudí, pero UPL cuestionó los méritos que había pedido reconocer Fundos y planteó, como alternativa, que se pusiera uno de los nombres de mujeres que hay aprobados a la espera de ubicación. Al final no se renombrará con ninguno de los dos, sino como calle de los Museos.

Pilotos Regueral se renombrará comocalle de los Museos.Marcicano Pérez

Qué calles se han cambiado

Hasta ahora, los dos gobiernos socialistas de José Antonio Diez sólo habían hecho 3 cambios de los 25 que se reclamaban en 2019 en el informe de comité de expertos, entre los que figuraba la ahora concejala de Cultura, Elena Aguado. Se cambió Capitán Cortés por Guardia Civil, para homenajear a la Benemérita en la vía donde estuvo su cuartel durante más de ocho décadas. Se quitó la placa de General Lafuente, el golpista que ordenó la detención del abuelo de Zapatero, para poner en su sitio Policía Nacional, con el apoyo de PSOE, PP y UPL, y la abstención de Vox. También se borró la plaza de Millán Astray en Armunia para bautizarla como Manuel Quijano, aunque el fundador de La Legión aún tiene una calle en esa pedanía a escasos metros. Como añadido, con la anuencia del Obispado, en abril del pasado año el Ayuntamiento de León retiró la placa de homenaje a José Antonio Primo de Rivera frente a la cual, desde su colocación en los noventa, se arracimaban los simpatizantes de la Falange brazo derecho en alto cada 20 de noviembre a cantar el Cara al sol.

Qué calles quedan por cambiar

El avance mínimo, a pesar de las reclamaciones del Procurador de Común y las denuncias de colectivos, se deja por ahora colgadas de las placas del callejero todavía una veintena de alusiones franquistas. De acuerdo al informe de la Universidad de León se mantienen José Aguado, Teniente Andrés González, Mariano Domínguez Berrueta, Obispo Almarcha, Las Campanillas, Alcázar de Toledo, Fernández Ladreda, Obispo Álvarez Miranda, Joaquín López Robles, Fernando González Regueral y Carlos Pinilla, que corona con su nombre un barrio, una calle y una glorieta.

Fuera de la ciudad, pero dentro de las pedanías del municipio perviven General Sanjurjo, José Antonio, General Mola, General Yagüe, General Aranda y Generalísimo Franco. El Ayuntamiento ya ha trasladado a las juntas vecinales su intención de cambiarlos para que planteen alternativas, pero por el momento deberán esperar a más adelante, como el resto de calles de la ciudad afectadas por el informe.

El ejemplo del popular Amilivia en 1998

El avance contrasta con los precedentes que asentó Mario Amilivia. Aun sin ley que lo exigiera, el alcalde popular abanderó en 1998 la eliminación del callejero de un tirón de Generalísimo, Sanjurjo, 18 de julio, José Antonio, División Azul y General Moscardó. Pero ahora como ya hiciera el alcalde socialista hace dos años, el expediente promovido ahora por el equipo de gobierno admite que “existen algunas calles que son susceptibles de cambiar su nombre para cumplir con la normativa vigente”, pero se escuda en que “su modificación no se puede hacer de forma abrupta o de una manera espontánea, ya que generan distorsiones importantes tanto en los vecinos como en las industrias y comercios que se asientan en las mismas”.

Qué cambios afectan a los 6.618 vecinos de estas calles

La referencia alude a los cambios de denominación que sufrirán los 6.618 vecinos empadronados en estas calles, entre las cuales sólo en Fernández Ladreda se anotan 1.662. El Ayuntamiento notificará los cambios de oficio a la delegación de León delInstituto Nacional de Estadística (INE), a la Gerencia del Catastro de León, a las principales empresas prestadoras de servicios públicos, como Correos, y “a cuantos terceros tengan la condición de interesados”, como se cita en el acuerdo. Pero los ciudadanos tendrán que hacerlo por su cuenta las modificaciones de su documentación ante la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la Policía Nacional por el DNI, la DGT por el carnet de conducir, los bancos e, incluso, el Registro de la Propiedad, donde deberán llevar un certificado del consistorio y abonar la tasa de entre 30 y 50 euros, si quieren actualizar su información.