El PP de León denuncia que una treintena de personas sin hogar pasa los días de invierno en la calle ante la “indiferencia municipal”

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León denunció hoy que una treintena de personas sin hogar pasa los días de invierno en la calle ante la “indiferencia municipal”, ya que a pesar de que las entidades locales deber de atender a cualquier persona que está en riesgo de exclusión social, se han quedado sin un sitio donde poder guarecerse del mal tiempo en invierno porque la entidad que se encargaba de ello ha dejado de hacerlo por falta de personal.

Ante esta situación, el PP municipal instó al Ayuntamiento a ampliar el horario de acogida diurna del Hogar Municipal del Transeúnte, que en estos momentos es de 9 a 13 horas y solo para aquellos que duermen en el albergue, para que puedan resguardarse de las inclemencias del tiempo en el “duro invierno de León”, ya que “no existe ningún recurso que cubra esta necesidad”.

En el caso de que no sea posible la ampliación, los ‘populares’ solicitaron al Consistorio que habilite un espacio donde puedan permanecer durante el invierno todas aquellas personas sin hogar que no estén utilizando el Hogar Municipal del Transeúnte o las que lo utilicen y no tengan un lugar donde ir en horario de mañana y tarde.

Finalmente, el PP municipal recordó que el Ayuntamiento, como entidad local y administración más cercana, “tiene la obligación de dar respuesta a esta necesidad que es cada vez más evidente que hay en la ciudad”, tal y como está reflejado en el artículo 48 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León.