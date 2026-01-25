El comercio electrónico lidera por primera vez el ránking de reclamaciones en León

El comercio electrónico se ha aupado por primera vez a la cabeza del ranking de quejas en la Oficina de Consumo de León, que en 2025 tramitó un total de 1.691 expedientes, de los que 972 fueron consultas y 717 reclamaciones. La cifra marca un descenso de 13% con respecto al año anterior.

El 15% de las reclamaciones tramitadas están vinculadas a transacciones comerciales de estas características. El fuerte despegue de este sector va en relación con la tendencia al incremento de las compras electrónicas por parte de las personas consumidoras de la provincia, en línea con la tendencia en toda España. Sin embargo, desde la Oficina de Consumo se aprecia cada día la necesidad de dotar a la población de unos conocimientos básicos, centrados sobre todo en identificación del vendedor y seguridad de las vías de pago.

El sector energético sigue dando quebraderos de cabeza a la ciudadanía. Las reclamaciones contra comercializadoras de electricidad y gas suponen el 13 % de las tramitadas en 2025, y los problemas afectan sobre todo al suministro eléctrico. Es de reseñar la significativa incidencia de cambios de comercializadora no autorizados por el titular, o carentes de autorización consciente, ya que muchos se producen telefónicamente mediante prácticas comerciales engañosas que disfrazan la verdadera identidad de la empresa que los propone, circunstancia que hace pensar a los consumidores que se trata de una mejora en las condiciones de la comercializadora que ya tenían contratada.

TELECOMUNICACIONES

Mantienen también una importante incidencia los problemas con los servicios de telecomunicaciones, con un 12% de las reclamaciones tramitadas en 2025, en las que destacan los desacuerdos en relación con las cantidades facturadas. El sector de automóvil, tanto en lo relativo a compra como a reparaciones, está en el origen de un 10% de las reclamaciones. El quinteto de los más reclamados lo completa el tema de seguros, un ámbito que siempre resulta complejo para el consumidor medio debido a las dificultades de comprensión de los propios contratos.

Las consultas y reclamaciones recibidas a lo largo de 2025 correspondían a personas de 151 municipios distintos, si bien 10 de ellos concentran el 43% de todos los expedientes tramitados.

La vía telefónica, un medio que ofrece inmediatez y que no requiere desplazamiento, es la preferida para formular consultas: en 2025, el 70% de las consultas se han realizado por este conducto. Respecto a las reclamaciones, la disponibilidad de registro único permite también que sean presentadas en el propio ayuntamiento de la persona que reclama, tras haber sido informada telefónicamente por la Oficina de Consumo de cómo plantear la reclamación y de la documentación a aportar. De este modo, la ciudadanía tiene acceso a la Oficina de Consumo sin necesidad de salir de su municipio.

Por otra parte, y en lo que a actividades desarrolladas por la Oficina de Consumo de la Diputación Provincial se refiere, en el año 2025 se impartieron por toda la provincia un total de 71 charlas divulgativas, entre las que la más solicitada fue la de Etiquetado de Alimentos, que se impartió en 18 localidades.

La Jornada Provincial de Consumo, celebrada como es habitual con motivo del Día Mundial de los derechos de las personas consumidoras, reunió a representantes de los ayuntamientos de toda la provincia para, además de informar de la labor de la Oficina de Consumo, y precisamente debido a la fuerte incidencia de las reclamaciones sobre compras en internet, asistir a una ponencia titulada ‘Identificando fraudes online, buenas prácticas para comprar de forma segura’, impartida por personal del Incibe.