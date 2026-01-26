Los cuatro ases de la FP que León tiene en la manga

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Le roban tiempo a su vida social para entrenar todo lo posible. Se pasan horas y horas en el Centro Integrado de Formación Profesional Tecnológico Industrial, su centro, entrenando, haciendo y deshaciendo. Horas y horas. Francisco Gómez, Pelayo Bayón, Samuel Martínez y Adrián Moret son cuatro de los ocho alumnos leoneses de Formación Profesional que representarán a León a finales de febrero en Madrid en los Skills Spain, las competiciones de los diferentes ciclos formativos que enfrentan a los alumnos de toda España que hayan sido ganadores de sus respectivas comunidades autónomas.

«Yo nunca fui un alumno de notas excelentes en la ESO, pero la FP me gusta, tiene mucha práctica ayuda a aprender mejor», dice Francisco Gómez, que ahora está desde las 8.30 a las 22.00 horas en Tecnológico Industrial, a excepción de una hora para comer, para aprovechar a entrenarse para los skills nacionales. En la misma línea están sus compañeros, Adrián Moret, que araña muchas horas al sueño porque, «después de hacer las prácticas, me contrató la misma empresa y ahora aprovecho los turnos para poder mejorar para el campeonato».

El caso más singular es el de Samuel Martínez, que sin tener ninguna relación con la prueba de Fresado, el curso pasado estudiaba Diseño en Fabricación Mecánica, demostró tal habilidad que ganó el campeonato autonómico y ahora estudia los dos ciclos. A pesar de que a Pelayo Bayón cuando acabó su primer ciclo le ofrecieron «muchos empleos», decidió ampliar su formación con otro y defiende, como el resto de sus compañeros, la Formación Profesional a capa y espada. Con ellos, sus profesores, que también tienen que renunciar a su tiempo libre para trabajar la prueba, actualizándose y acompañando a cada uno de sus estudiantes. Tienen un guion, pero no saben exactamente a qué se enfrentarán en Madrid. Si vuelven a ser ganadores, como ya lo fueron en Valladolid, su próximo destino será Shangai, para enfrentarse con los mejores del mundo.

«Vivir la experiencia es muy enriquecedor para ellos», señala el profesor Jesús Ángel Fidalgo, quien ya tiene experiencia en estos campeonatos. Porque los skills, como se conocen a estas pruebas en la que los alumnos miden sus «habilidades», ofrece a los alumnos otras posibilidades ya que hay mucha implicación de las empresas que incluso, como en los campos de fútbol, envían «ojeadores» para quedarse con los mejores para sus plantillas. Los cuatro alumnos del Tecnológico Industrial, que copa cuatro de los ocho representantes leoneses, son conscientes tanto de la complejidad de la prueba como de sus propias posibilidades. «Mientras me salga bien, yo estaré satisfecho, aunque a otro le salga mejor», precisa Pelayo Bayón, mientras que Samuel remarca, tras su experiencia en Valaldolid, que al final «son detalles, nunca hay que confiarse, porque el jurado va analizando todo y hay cosas que restan, ellos se fijan absolutamente en todo». Samuel López, Ana Rosa Gómez y José Ramón Fernández acompañarán a los alumnos a Madrid como tutores. Ellos sufrirán con sus alumnos, porque no pueden intervenir en ninguna parte de la prueba. «Sólo cuando acaba podemos hacer una puesta en común», señalan, ya que el ejercicio se alarga durante tres intensos días. «Cuando ves que hacen algo mal o que les ponen algo que no hemos entrenado te pones nervioso hasta ver cómo lo resuelven. Y... siempre pasa algo», añaden. Todos son conscientes de que la FP cada vez está cogiendo más peso. «La falta de mano de obra es brutal y los que se dedican a los oficios están muy demandados», precisan los docentes, para señalar que estos campeonatos ayudan tanto a dar visibilidad a esta formación como a la calidad de estos estudios y de los alumnos.

Eso sí, reclaman el mismo apoyo y reconocimiento que tienen en otras comunidades o países. «La Consejería de Educación casi ve como una obligación que vallamos a estos campeonatos, que nosotros hacemos por amor al arte», remarcan, para poner como ejemplo que en otros sitios los alumnos cuentan con toda la maquinaria necesaria, incluso con el apoyo de empresas, y que a los ganadores de la fase autonómica «ni siquiera les han dado un título o un certificado que pueda acompañar a su currículo».