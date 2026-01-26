El primer corte de tráfico adelanta los problemas en el cepo de La Granja en León

La obra de soterramiento del cruce de La Granja comenzó en julio con la aparición de la retroexcavadora que mondó la maleza de la rotonda central, pero los ciudadanos no empezarán a notarla hasta este martes. El avance perezoso de los trabajos, entretenidos en los márgenes de la vía todo este tiempo para preparar las afecciones a las redes de servios aledañas, dejará como primera molestia el corte del acceso hacia la circunvalación desde el entorno del centro comercial Reino de León.

El inconveniente apenas durará un día, como avanzaron desde la Policía Local. El corte afectará al «tramo de la calle La Granja entre las glorietas de la LE-20 y la avenida Cuna del Parlamentarismo», justo delante del parque y los campos de fútbol, como reseñaron desde el Ayuntamiento de León, que estima que las vallas se colocarán «el martes 27 de enero, a partir de las 09.00 horas», y se prevé que se levanten «el miércoles 28, a las 07.00 horas».

El corte posibilitará que se lleve a cabo en la zona «una verificación del sistema de saneamiento, dentro de los planes de ejecución de las obras del soterramiento del cruce de La Granja en la LE-20», explicaron desde el consistorio. Pero, como daño colateral, provocará que se cierren los «accesos e incorporaciones a la glorieta» de la Ronda Este a los vehículos que provienen de la avenida La Granja.

El plan de tráfico detalla que los conductores deberán desviarse en la glorieta desde la que se entra hacia el centro comercial, atravesar por la avenida Cuna del Parlamentarismo y, desde la intersección con La Serna, entrar en la circunvalación por la puerta que abre el cruce de Villaobispo. «Con el fin de minimizar las molestias a los usuarios de la vía, habrá señalización informativa en la zona y la Policía Local del Ayuntamiento de León prevé establecer un dispositivo de vigilancia, gestión y regulación del tráfico en las vías alternativas para reducir el impacto derivado de la actuación», avisan desde el consistorio, que con este corte se prepara para el impacto que provocará a los 34.000 vehículos diarios que atraviesan la circunvalación la obra concreta del soterramiento, con tres años de duración. Si es que al final las máquinas se deciden.