Publicada la aprobación del proyecto urbanístico de la antigua estación de Feve en León

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este lunes el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León por el que se aprueba definitivamente el proyecto de actuación urbanística correspondiente a los terrenos de la antigua estación de Feve.

La publicación oficial da eficacia jurídica al acuerdo adoptado el 29 de diciembre de 2025 y culmina la tramitación administrativa del instrumento de gestión urbanística necesario para desarrollar este suelo urbano no consolidado, situado en el entorno ferroviario de la ciudad.

Según recoge el anuncio, el Ayuntamiento aprueba el proyecto de actuación en materia de reparcelación y urbanización, una vez consideradas subsanadas las deficiencias detectadas en el documento durante la fase de aprobación inicial, a la vista de los informes técnicos y jurídicos municipales.

El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Alberto Rodríguez García, de la sociedad pública municipal Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda (ILRUV), y se enmarca en el convenio suscrito en diciembre de 2018 entre el Ayuntamiento de León y la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

El desarrollo del ámbito se llevará a cabo mediante el sistema de concierto, al tratarse de una unidad de actuación en la que ADIF figura como propietaria única de los terrenos, con la excepción de determinados suelos de titularidad municipal destinados a viario de uso y dominio público.

El acuerdo publicado en el Bocyl atribuye a Adif la condición de urbanizador, si bien con carácter provisional. Esta condición quedará consolidada cuando la entidad acredite ante el Ayuntamiento la existencia de crédito comprometido con cargo a fondos públicos para garantizar la ejecución de la actuación urbanística, por un importe equivalente al 15 por ciento de los gastos de urbanización previstos.

En caso de no acreditarse dicha garantía en el plazo establecido, o en las prórrogas que puedan concederse, el Ayuntamiento advierte de que se procederá a declarar la caducidad de los efectos del instrumento de gestión aprobado.

Contra el acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León en el plazo de dos meses, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano municipal en el plazo de un mes.