El CAULE celebra un curso de tocurgia avanzada basado en la simulación clínica de partos difíciles

El centro de simulación del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) acogió el pasado viernes un curso de tocurgia moderna avanzada que abordó la cirugía obstétrica moderna y su práctica, con la realización de talleres de alta fidelidad (uso avanzado de instrumental y manejo de situaciones complicadas como el parto en podálica o la distocia de hombros), y con la simulación clínica para el entrenamiento en escenarios de extracciones difíciles en cesáreas, parto de nalgas avanzado y extracción del segundo gemelo.

Bajo la coordinación de las doctoras Camino Fernández Fernández (jefa de Sección de Obstetricia del CAULE) y Mirella Guzmán Cebrián, el programa tuvo como objetivo general fortalecer las competencias quirúrgicas y la toma de decisiones críticas en el paritorio.

Además, el curso contó con la experiencia de otros instructores como la Dra. Cristina Álvarez Colomo (Hospital Clínico de Valladolid), el Dr. Rubén Alonso Saiz (Hospital Universitario de Burgos) y las Dras. Elena Vilar y Alejandra Rodriguez (CAULE). Este equipo fue el encargado de guiar los talleres prácticos, aportando una visión basada en su experiencia obstétrica y en los protocolos internacionales más actualizados.

El curso atrajo a especialistas y médicos residentes no solo de León, sino también de otros hospitales como los de Burgos, Valladolid y Avilés, lo que demuestra el interés por una formación técnica de este nivel, según explican las directoras de la jornada.

Las responsables del curso también destacan "la alta motivación de los alumnos y el salto cualitativo que supone este tipo de encuentros para la sanidad pública". "El objetivo final es siempre la excelencia en la seguridad de la madre y el bebé", resaltan. Tras el éxito de esta edición y la lista de espera generada, León se postula para seguir liderando estas jornadas de alta capacitación técnica en el futuro.

"Ver cómo el equipo se involucra en cada detalle técnico para ofrecer una experiencia de aprendizaje de primer nivel es lo que nos motiva a seguir creciendo", destacan las directoras del curso.

La realización de esta formación en el centro de simulación permitió que los asistentes realizaran una inmersión total en técnicas que requieren la máxima precisión, ajustándose a la evolución constante de la profesión.

Un centro de simulación médica es una instalación especializada destinada a la formación, entrenamiento y evaluación de profesionales de la salud mediante el uso de escenarios clínicos simulados, sin poner en riesgo a pacientes reales, utilizando tecnologías virtuales, maniquíes de alta fidelidad y otras técnicas.

El centro de simulación del CAULE se compone principalmente de dos laboratorios de simulación multifuncionales, aportados por el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCYL) y dotados de equipos médicos reales y simuladores de alta fidelidad conectados a sistemas audiovisuales con posibilidad de grabación y retrasmisión a distintos espacios del CAULE desde la sala de control. Estas instalaciones se completan con un aula de debate conectada audiovisualmente a las salas de simulación, permitiendo la retrasmisión en directo o diferido de los casos y su posterior evaluación.