La Junta entrega en León 322 distinciones a los funcionarios públicos por su permanencia en el servicio

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, presidió hoy el acto de entrega de las distinciones que se concedieron a un total de 322 empleados públicos de la Administración Regional por la permanencia en el servicio y por su jubilación el pasado año.

En un día “para reconocer el trabajo de toda la plantilla de la administración en la provincia”, Eduardo Diego quiso “agradecer y poner en valor” la labor diaria de los trabajadores, ya que “posibilita que servicios a los que acuden a diario los ciudadanos se puedan prestar y llevar a cabo”.

“Son muchos los valores que conforman la ética pública que compartimos todos los empleados de la Junta, como la integridad y la neutralidad, la dedicación y la transparencia, el compromiso con las tareas, la iniciativa o la receptividad para proponer mejoras y la cooperación a la hora de trabajar en equipo”, afirmó.

El delegado territorial también quiso desearles “lo mejor en su nueva etapa” a todas las personas que jubilaron durante el pasado año y que ahora “podrán dedicarse a la familia, a los amigos o a esas actividades que en otros momentos están sujetos a horarios o prisas”.

El artículo 6 del Reglamento 15/1998, de 29 de enero, en el que se aprueba el Reglamento de Distinciones del Personal Funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, establece las clases de distinciones en función del cumplimiento de años de permanencia en el servicio.

Así, se otorga insignia conmemorativa en calidad de bronce para aquellos que cumplen 15 años, de plata para los que hacen 25 años y de oro a los que lleven 35 años de servicio. En el caso de los hombres dicha insignia es un botón y en el de las mujeres es un alfiler. En concreto, durante el pasado año, 29 empleados públicos cumplieron 15 años de servicio, 46 completaron 25 años y 99 personas trabajaron durante 35 años para la administración.

Del mismo modo, en los capítulos III y IV del Reglamento se reconoce el derecho a la distinción por el cumplimento de la edad de jubilación forzosa, con independencia de que el funcionario opte o no por la prolongación de la permanencia en el servicio activo, así como en los casos de cese por jubilación anticipada. En este sentido, hoy se entregaron 148 placas.